Ночные работы у детсадов: жители предполагают, что там оборудуют укрытия 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Вторую ночь жители нескольких микрорайонов Зеленограда сообщают о ночных строительных работах у зданий детсадов. Жители сообщают о звуках болгарки, ударах, грохоте металлических листов и погрузке после полуночи. Сообщения о шуме приходили из 3-го, 4-го, 9-го и 11-го микрорайонов.

Что именно делают рабочие, официально пока неизвестно. Это происходит на фоне недавних вопросов родителей о безопасности детей во время налётов БПЛА, поэтому некоторые жители предполагают, что по ночам готовят защищённые помещения.

Тема стала особенно чувствительной после 22 июня, когда дети гуляли на улице прямо во время налёта БПЛА и работы ПВО. После этого родители стали спрашивать, какой порядок должен действовать в детсадах: вести ребёнка утром в сад или ждать отбоя, где должны находиться дети, если они уже пришли, и кто решает отменить прогулку.

В общих рекомендациях МЧС при угрозе атаки БПЛА сказано: с улицы нужно зайти в здание, а внутри — перейти в помещение без окон. Есть ли в зеленоградских детсадах такие помещения, куда можно отвести детей на время воздушной угрозы, пока неизвестно.

Если у вашего детсада тоже идут ночные работы, напишите в редакцию «Зеленоград.ру». Укажите микрорайон, дату, время, что было слышно или видно, и приложите видео. Это поможет понять, это единичные случаи или общая кампания.

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Метки:
дети, детский сад, бомбоубежище
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