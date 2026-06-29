Тема стала особенно чувствительной после 22 июня, когда дети гуляли на улице прямо во время налёта БПЛА и работы ПВО. После этого родители стали спрашивать, какой порядок должен действовать в детсадах: вести ребёнка утром в сад или ждать отбоя, где должны находиться дети, если они уже пришли, и кто решает отменить прогулку.

В общих рекомендациях МЧС при угрозе атаки БПЛА сказано: с улицы нужно зайти в здание, а внутри — перейти в помещение без окон. Есть ли в зеленоградских детсадах такие помещения, куда можно отвести детей на время воздушной угрозы, пока неизвестно.

Если у вашего детсада тоже идут ночные работы, напишите в редакцию «Зеленоград.ру». Укажите микрорайон, дату, время, что было слышно или видно, и приложите видео. Это поможет понять, это единичные случаи или общая кампания.