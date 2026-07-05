В районном чате полушутя-полувсерьез столкнулись пешеходы и велосипедисты. Пешеходы возмущались, что приходится протискиваться вдоль велосипедов или идти по газону: «Места другого для велопарковки нет?». А велосипедисты призывали «убрать Озон и расширить велопарковку» или вообще «открыть велосервис в помещении пункта выдачи».

Шутки-шутками, но практика показывает, что велопарковка во дворе не прихоть, а нормальная потребность горожан. Особенно, когда велосипед на ней в безопасности. В нашем опросе на две тысячи человек более 70% участников ответили, что пользовались бы такой парковкой. Но при этом она должна быть встроена в двор так, чтобы не перекрывать проходы.

Как правильно организовать парковку

Московский альбом элементов велоинфраструктуры считает стандартный велосипед как предмет размером примерно 0,7 на 1,8 метра. Там же указано, что минимальная площадь для хранения одного велосипеда — не менее 1,2 квадратного метра, а площадка для маневрирования — не менее двух квадратных метров.

В том же альбоме говорится, что уличные велопарковки лучше ставить не дальше 30 метров от входа, в освещённых местах и в зоне камер. И там же есть важное условие: парковки не должны мешать движению пешеходов и проезду спецтехники.

С другой стороны, по строительным правилам, ширина прохожей части пешеходного пути должна быть не менее двух метров; в стеснённых условиях допускается 1,2 метра, но с местами для разъезда колясок.

Без замеров видно, что возле корпуса 901Б велопарковку просто поставили, не глядя на нормы и правила. Ширину прохода если и проверяли, то на пустой парковке.

При этом сама идея велопарковок у входов в дома для Москвы стала нормой. В требованиях к благоустройству кварталов реновации велопарковки прямо названы среди элементов площадок перед входными группами жилых домов. То есть вопрос не в том, нужно ли ставить велопарковки у подъездов, а в том, как их правильно разместить: безопасно для хранения велосипедов и без конфликта с проходом и соседями.

Мы спросим префектуру, возможно ли перенести парковку так, чтобы она не мешала проходу. На первый взгляд решение очевидно: сделать на газоне аккуратный «карман».

Если у вас во дворе есть велопарковка, пришлите фото и корпус. Особенно интересны примеры, где она действительно помогает, и места, где велосипеды мешают проходу, коляскам, входу в подъезд или газону.