У подъездов новостройки корпуса 901Б появились велопарковки. На фото видно, что стойки заняты велосипедами. Это не доказывает массовый спрос, но показывает: такими местами пользуются, когда они доступны и выглядят безопасными.
Обычно велосипед приходится хранить дома, где часто не хватает места, оставлять в подъезде или пристёгивать во дворе где придётся. В подъезде велосипед может мешать соседям и загромождать проход. Во дворе его проще украсть.
Открытая стойка у подъезда тоже не идеальное решение. Остаются риски краж, поэтому важны видеонаблюдение, освещение, нормальные крепления и понятные правила.
Во многих странах велопарковки стали частью обычного проектирования жилья. Даже в северных городах: в Хельсинки веломеста для многоквартирных домов прописаны в строительных правилах, а в Калгари минимальное количество веломест для жилой застройки закреплено отдельно от автомобильных парковок.
В Москве о велоинфраструктуре во дворах говорят давно, но часто это остаётся на уровне отдельных проектов. В московских стандартах реновации велопарковки у домов прямо предусмотрены: их называют среди элементов площадок перед входными группами. В некоторых материалах стройкомплекса говорили и о велопарковках с навесом. Но это относится к кварталам реновации, а не ко всем московским дворам.
Расскажите, где вы храните велосипед. Посмотрите, где держат велосипеды ваши соседи: в подъезде, у перил, на улице или на велопарковке. Если в вашем дворе есть велопарковка — насколько она удобная и безопасная? Пользуются ли ей?
Соберём ваши истории, а потом спросим префектуру, какая в Зеленограде политика по дворовым велопарковкам и как жители могут добиться их установки.