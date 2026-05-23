Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть 23.05.2026 ZELENOGRAD.RU

У подъездов новостройки корпуса 901Б появились велопарковки. На фото видно, что стойки заняты велосипедами. Это не доказывает массовый спрос, но показывает: такими местами пользуются, когда они доступны и выглядят безопасными.

Обычно велосипед приходится хранить дома, где часто не хватает места, оставлять в подъезде или пристёгивать во дворе где придётся. В подъезде велосипед может мешать соседям и загромождать проход. Во дворе его проще украсть.

Открытая стойка у подъезда тоже не идеальное решение. Остаются риски краж, поэтому важны видеонаблюдение, освещение, нормальные крепления и понятные правила.

Велопарковки во дворах в Москве и в мире

Во многих странах велопарковки стали частью обычного проектирования жилья. Даже в северных городах: в Хельсинки веломеста для многоквартирных домов прописаны в строительных правилах, а в Калгари минимальное количество веломест для жилой застройки закреплено отдельно от автомобильных парковок.

В Москве о велоинфраструктуре во дворах говорят давно, но часто это остаётся на уровне отдельных проектов. В московских стандартах реновации велопарковки у домов прямо предусмотрены: их называют среди элементов площадок перед входными группами. В некоторых материалах стройкомплекса говорили и о велопарковках с навесом. Но это относится к кварталам реновации, а не ко всем московским дворам.

А как у вашего дома?

Расскажите, где вы храните велосипед. Посмотрите, где держат велосипеды ваши соседи: в подъезде, у перил, на улице или на велопарковке. Если в вашем дворе есть велопарковка — насколько она удобная и безопасная? Пользуются ли ей?

Соберём ваши истории, а потом спросим префектуру, какая в Зеленограде политика по дворовым велопарковкам и как жители могут добиться их установки.

