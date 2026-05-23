У подъездов новостройки корпуса 901Б появились велопарковки. На фото видно, что стойки заняты велосипедами. Это не доказывает массовый спрос, но показывает: такими местами пользуются, когда они доступны и выглядят безопасными.

Обычно велосипед приходится хранить дома, где часто не хватает места, оставлять в подъезде или пристёгивать во дворе где придётся. В подъезде велосипед может мешать соседям и загромождать проход. Во дворе его проще украсть.

Открытая стойка у подъезда тоже не идеальное решение. Остаются риски краж, поэтому важны видеонаблюдение, освещение, нормальные крепления и понятные правила.