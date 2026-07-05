Любопытно, что архитекторы Зеленограда задумывали городской пруд как часть большого спортивного кластера — чтобы здесь могли не только купаться, но и заниматься водными видами спорта. Когда-то здесь тренировались водные лыжники, яхтсмены и виндсерферы, но ни один вид спорта не прижился. Возможно, нынешние соревнование возродят прежние идеи.