В 12:30 команда «Зеленоград» сыграет со сборной Питера — приходите поддержать наших спортсменов. С 14:30 до 17:00 пройдут полуфиналы и финалы.
Кануполо — это зрелищная командная игра на воде: спортсмены на каяках забивают мяч в ворота соперника, закреплённые над водой.
Первое упоминание о кануполо идёт из Англии — в 1880 году британцы скорее в шутку, чем всерьёз гоняют мяч большими вёслами стоя на плавающих бочках, украшенных под лошадей. Далее, несмотря на несерьёзность, эта игра набирает всё большую популярность и превращается в спортивное состязание.
Любопытно, что архитекторы Зеленограда задумывали городской пруд как часть большого спортивного кластера — чтобы здесь могли не только купаться, но и заниматься водными видами спорта. Когда-то здесь тренировались водные лыжники, яхтсмены и виндсерферы, но ни один вид спорта не прижился. Возможно, нынешние соревнование возродят прежние идеи.