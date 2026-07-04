«Зеленоград.ру» направил запросы в управы и получил ответы: работы финансировал бюджет, выполнял «Жилищник». Почему тогда публикации выходили под партийным брендом — не ответила ни одна управа.

Публикации стали появляться в официальных группах управ Савёлки, Старое Крюково и Силино с 29 мая. В постах рассказывалось о конкретных работах во дворах: в парке установили урны, во дворах — антипарковочные столбики, на парковке — знаки «Парковка для инвалидов», на трансформаторной будке закрасили граффити.

Каждый пост подавался как результат партийного проекта «Малые дела» и сопровождался хештегами #ЕРМосква и #ПартияРядом77. В части публикаций прямо говорилось, что жители обращались в местное отделение «Единой России».

Публикации размещали не в партийных аккаунтах, а в официальных сообществах органов исполнительной власти.

Как управы объяснили связь «Единой России» и городского благоустройства

Управа Савёлки в ответе на запрос «Зеленоград.ру» сообщила: финансирование шло из бюджета Москвы, работы выполняли «Жилищник» и департамент капитального ремонта.

Партийный след управа объяснила так: жители обращались к депутатам муниципального округа, «являющимся членами партии „Единая Россия“», а также в местное отделение партии, но наравне с обращениями в саму управу и «Жилищник».

То есть партия выступала одним из каналов для жалоб, не более.

Незаконная агитация

Похоже, в управах хорошо понимают, что приписывать «Единой России» обычное дворовое благоустройство, которое делает управляющая компания за средства городского бюджета, — не очень-то корректно, особенно в период избирательной кампании.

А с 28 июня, когда съезд «Единой России» выдвинул кандидатов для участия в выборах, для партии официально начался агитационный период. Однако после этого «партийное благоустройство» в сообщениях управ резко закончилось — такие публикации были бы слишком откровенным нарушением закона.

Партия меньшинства среди читателей «Зеленоград.ру»

По мере выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму от разных партий «Зеленоград.ру» проводил опросы о предпочтениях наших читателей: доля желающих голосовать за «Единую Россию» всегда была минимальной.

В последнем опросе среди читателей «Зеленоград.ру» лидирует КПРФ с 42%, затем идёт партия «Новые люди» — 25%, «Яблоко» — 18%, ЛДПР — 5,3%, «Единая Россия» — 3,4%, остальные — за другую партию.

Голосование на выборах в Госдуму назначено на 20 сентября, но пройдёт, вероятно, в три дня: с 18 по 20 сентября; электронно и на участках.