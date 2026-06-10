Все эти работы выглядят не как заслуга «Единой России». Но в публикациях управ они подаются под брендом «Единой России».

В публикациях упоминаются скамейки у корпуса 315, урны в парке «Панфиловский», газонное ограждение у корпуса 921, знаки «Парковка для инвалидов» у корпусов 1126 и 903, антипарковочные столбики у корпусов 828А и 829, пешеходная дорожка у корпуса 303. И даже закрашенное граффити на трансформаторной будке у корпуса 1106.

В части публикаций управ прямо сказано, что это партийный проект «Малые дела», который «направлен на оперативное решение конкретных бытовых и локальных проблем граждан». В некоторых постах говорится, что жители обращались в местное отделение партии. Публикации сопровождаются хештегами #ЕРМосква и #ПартияРядом77.

Жители оплачивают содержание дворов и городской инфраструктуры через бюджет, налоги и платежи за жильё. Поэтому важно понимать, кто фактически поставил лавку, восстановил знак или закрасил надпись: партия, управа, «Жилищник» или городской подрядчик. Если обычная работа коммунальщиков подаётся как партийный проект, это превращает их работу в политическую рекламу.

Эти сообщения появились на фоне подготовки к выборам в Госдуму. Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. «Единая Россия» уже представила своих кандидатов по Зеленограду. Похоже, результат работы правящей партии настолько «малые», что накануне выборов приходится выдавать за них обычную работу городских коммунальных служб.

Накануне «Зеленоград.ру» спросил читателей, за кандидата от какой партии они скорее готовы проголосовать на выборах в Госдуму. Из полутора тысяч респондентов «Единую Россию» выбрали только 2%.

Редакция «Зеленоград.ру» спросит управы и «Жилищник», кто финансировал эти работы, кто их выполнял и почему сообщения о них публикуются в официальных каналах от лица политической партии.