Концерты под открытым небом

Бесплатные фолк-концерты в бульварной зоне 16-го микрорайона: 4 июля выступит шоу-группа «РусКо», 5 июля — заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. Подробнее здесь

Клубные концерты



Смесь энергичного рок-н-ролла и панк-рока — 4 июля в клубе «Это бар» бесплатно сыграет московская группа Squidbillys, подробнее здесь

Фестиваль ретро-автомобилей



4 июля с 11:00 до 15:00 у музея ретро-техники на Льяловском шоссе соберутся гости на необычных автомобилях, здесь же представлена коллекция грузовиков, автобусов и редких моделей машин. В программе также — ретро-хиты в живом исполнении, мастер-классы, тир, фудкорт и активный досуг для всей семьи. Подробнее здесь

Летний маркет в Крюково



Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» — 4 июля на веранде гастрономического центра «Станция», подробнее здесь. Во время маркета пройдет благотворительная акция помощи котикам, подробнее здесь

Кино



В прокат вышли: испанский фильм ужасов «Оно приходит снизу» (18+), американский фантастический боевик «Рейс 298» (18+), отечественная историческая комедия «Касса невест» (16+) и индонезийские ужасы «Орудия. Новая глава» (18+). Продолжаются и показы других кинолент. Подробнее здесь

Ведогонь-театр



Зеленоградский драмтеатр закрывает творческий сезон, после чего двери для зрителей откроют только в сентябре. В эти выходные покажут:

— 3 июля (пятница), 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)

— 4 июля (суббота), 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)

— 5 июля (воскресенье), 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)

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Спортивные мастер-классы



«Фитнес-рок» и другие спортивные занятия на открытом воздухе — 4 и 5 июля — на городском пруду, подробнее здесь



Бесплатно освоить латину можно 5 июля на летней веранде КЦ «Зеленоград» — урок проведет тренер и судья Московской федерации танцевального спорта, подробнее здесь

Досуг с пользой



Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция», подробнее здесь

Выставки



Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: здесь



В фойе Культурного центра «Зеленоград» можно бесплатно посмотреть несколько выставок живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Подробности — на сайте КЦ: dkzelenograd.ru/vistavki/

Семейный досуг



События для детей, подростков и семейного посещения собрали в «Родителях Зеленограда»: https://t.me/roditeli_zelenograd