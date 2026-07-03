Два понтонных пирса появились после благоустройства зоны отдыха в прошлом году. По замыслу городских служб, один пирс должен был служить смотровой площадкой рядом с вышкой спасателей, второй — использоваться для спасательных лодок.
Новые конструкции быстро облюбовали подростки. С них прыгали в воду, а один из пирсов превратили в импровизированные качели: собирались группами по краям платформы и раскачивали её из стороны в сторону.
Почему пирсы убрали, пока неизвестно. Возможно, кто-то получил травму. «Зеленоград.ру» выяснит, почему пирсы демонтировали и планируют ли вернуть их на Городской пруд.
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