Два понтонных пирса появились после благоустройства зоны отдыха в прошлом году. По замыслу городских служб, один пирс должен был служить смотровой площадкой рядом с вышкой спасателей, второй — использоваться для спасательных лодок.



Новые конструкции быстро облюбовали подростки. С них прыгали в воду, а один из пирсов превратили в импровизированные качели: собирались группами по краям платформы и раскачивали её из стороны в сторону.



Почему пирсы убрали, пока неизвестно. Возможно, кто-то получил травму. «Зеленоград.ру» выяснит, почему пирсы демонтировали и планируют ли вернуть их на Городской пруд.