Новые понтонные пирсы исчезли с Городского пруда 03.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Два понтонных пирса появились после благоустройства зоны отдыха в прошлом году. По замыслу городских служб, один пирс должен был служить смотровой площадкой рядом с вышкой спасателей, второй — использоваться для спасательных лодок.

Новые конструкции быстро облюбовали подростки. С них прыгали в воду, а один из пирсов превратили в импровизированные качели: собирались группами по краям платформы и раскачивали её из стороны в сторону.

Почему пирсы убрали, пока неизвестно. Возможно, кто-то получил травму. «Зеленоград.ру» выяснит, почему пирсы демонтировали и планируют ли вернуть их на Городской пруд.

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Метки:
благоустройство, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
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