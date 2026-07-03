Завтра, 4 июля, на веранде фудмола «Станция» на Крюковской площади пройдёт летний маркет изделий ручной работы «Встреча».



На маркете соберутся зеленоградские мастера. Посетителям обещают товары для дома, украшения, керамику, парфюм, косметику, аксессуары для детей и взрослых, одежду, игрушки, деревянную посуду, декор, деликатесы и сладости. На фото — часть изделий, которые можно будет увидеть на маркете.



Кроме ярмарки, организаторы подготовили благотворительную акцию помощи котикам и скидку 10% на корнеры гастрономического центра «Станция» для гостей маркета.



Также весь день будет идти мастер-класс по росписи и декорированию свечей. Участникам предложат расписать свечи в форме морских ракушек из натурального пчелиного воска. Все материалы предоставят на месте. Стоимость участия — от 1200 до 2000 рублей.

Маркет «Встреча» пройдёт 4 июля с 10:00 до 20:00 в ГЦ «Станция» по адресу: улица Панфилова, дом 11