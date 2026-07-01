Как поучаствовать
— Приходите на маркет @vstrecha_market 4 июля с 10 до 20 часов на веранду фудмола «Станция» на Крюковской площади
— Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом
— Выбирайте подарок ручной работы
Список подарков для котиков
- Сухой корм Royal canin mother & babycat для котят до 4 месяцев
- Влажные корма для котят: Royal canin, Award, Pro plan
- Влажный корм Pro plan для взрослых кошек
- Влажные корма с повышенным содержанием клетчатки (fibre response)
- Средства от внешних паразитов (селафорт для кошек и котят, фронтлайн спрей)
- Средства от внутренних паразитов (мильбемакс, милпразон, фебтал)
- Картонные когтеточки
- Игрушки для кошек
- Пластиковые переноски, когтеточки-столбики, комплексы, лежанки (можно б/у в хорошем состоянии)
Котики на фото ищут новый дом
Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
На фотографиях к посту — животные, которые сейчас ищут новый дом.
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