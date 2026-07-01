Список подарков для котиков

Сухой корм Royal canin mother & babycat для котят до 4 месяцев

Влажные корма для котят: Royal canin, Award, Pro plan

Влажный корм Pro plan для взрослых кошек

Влажные корма с повышенным содержанием клетчатки (fibre response)

Средства от внешних паразитов (селафорт для кошек и котят, фронтлайн спрей)

Средства от внутренних паразитов (мильбемакс, милпразон, фебтал)

Картонные когтеточки

Игрушки для кошек

Пластиковые переноски, когтеточки-столбики, комплексы, лежанки (можно б/у в хорошем состоянии)

Котики на фото ищут новый дом

Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.