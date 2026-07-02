В апреле активисты собрали почти 14 тысяч подписей против работы КПО «Нева» и передали их в различные ведомства. Однако ответы ведомств в основном свелись к перенаправлению обращений, ожиданию новых проверок и уже идущим процедурам, рассказала «Зеленоград.ру» руководитель инициативной группы Наталья.
Проверку на самом комплексе после обращений провёл только Следственный комитет: сотрудники СК без предупреждения приехали на КПО и отобрали пробы воздуха на обеих картах предприятия.
По словам Натальи, СК назначил именно ту экспертизу, которой активисты добивались в суде, — хромато-масс-спектрометрический анализ. Он позволяет выявить широкий спектр веществ в воздухе, а не только отдельные показатели.
«Следственный комитет пошёл нам навстречу и включил в экспертизу вопросы, которые для нас принципиальны. В суде нам этого добиться не удалось», — сказала Наталья.
Результатов пока нет: экспертиза займёт много времени. Активисты хотят, чтобы её выводы учли в дальнейших разбирательствах по КПО.
Обращения также направляли в Росприроднадзор, уполномоченному по правам человека и уполномоченному при президенте по правам ребёнка. Жители требовали отозвать лицензию у КПО «Нева», провести внеплановую проверку и приостановить работу комплекса на время разбирательства.
После обращения в Росприроднадзор активистам ответили, что сейчас ведомство не обладает нужными полномочиями, а вопросом занимается министерство чистоты Московской области. На последней выездной встрече выяснилось, что полномочия по КПО «Нева» передают уже министерству экологии Московской области.
По словам Натальи, министерство экологии должно принять документацию, затем проверить предприятие и вынести решение.
Аппарат уполномоченного по правам человека оставил обращение в работе. В ответе УПЧ говорится, что вопрос соблюдения прав жителей на благоприятную окружающую среду при эксплуатации КПО «Нева» остаётся «в поле зрения» уполномоченного. По словам Натальи, у неё запросили дополнительные документы по обращениям жителей и действиям прокуратуры.
Для жителей, говорит Наталья, всё это пока не меняет главного: КПО продолжает работать, а жалобы на запах не прекращаются. Меры, о которых отчитывались власти и предприятие, — пересыпку первой карты, георешётку и подготовку системы дегазации, — активисты не считают достаточными.
Инициативная группа уже провела анализ грунтовых вод в посёлках рядом с КПО «Нева». Теперь нужен экспертный вывод: он должен помочь понять, можно ли связывать полученные показатели с работой комплекса.
Отдельно активисты хотят попасть на личный приём к главе Росприроднадзора. На приёме они собираются снова поднимать вопрос о полномочиях ведомств, лицензии и мерах в отношении КПО «Нева».
"Сами по себе подписи проблему не решили. Но они показали масштаб: это не жалоба одного человека. Мы будем добиваться, чтобы ведомства не перекладывали ответственность друг на друга, а принимали решения", — говорит Наталья.