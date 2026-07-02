Нужная экспертиза

По словам Натальи, СК назначил именно ту экспертизу, которой активисты добивались в суде, — хромато-масс-спектрометрический анализ. Он позволяет выявить широкий спектр веществ в воздухе, а не только отдельные показатели.

«Следственный комитет пошёл нам навстречу и включил в экспертизу вопросы, которые для нас принципиальны. В суде нам этого добиться не удалось», — сказала Наталья.

Результатов пока нет: экспертиза займёт много времени. Активисты хотят, чтобы её выводы учли в дальнейших разбирательствах по КПО.

Обращения также направляли в Росприроднадзор, уполномоченному по правам человека и уполномоченному при президенте по правам ребёнка. Жители требовали отозвать лицензию у КПО «Нева», провести внеплановую проверку и приостановить работу комплекса на время разбирательства.