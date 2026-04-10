Под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию у комплекса по переработке отходов «Нева» жители Зеленограда и окрестных населённых пунктов собрали 13790 подписей. На это ушло меньше двух недель.

Подписи собирали в Зеленограде, Андреевке, Голубом, Алабушево, Ржавках, Поварово, Ложках, Соколово и небольших поселениях, расположенных рядом с предприятием.

Сбор вёлся полностью офлайн. К нему подключились десятки волонтёров: жители печатали бланки, обходили подъезды, собирали подписи у соседей, коллег и знакомых, организовывали точки сбора. По словам активистов, результат оказался выше ожиданий.

«Общими усилиями мы собрали очень много подписей. Мы даже не ожидали такой цифры. И она могла бы быть ещё больше, если бы мы продолжали сбор. Но сейчас уже нужно действовать», — рассказала активистка Наталья.