Активисты собрали почти 14 тысяч подписей против КПО «Нева» 10.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию у комплекса по переработке отходов «Нева» жители Зеленограда и окрестных населённых пунктов собрали 13790 подписей. На это ушло меньше двух недель.

Подписи собирали в Зеленограде, Андреевке, Голубом, Алабушево, Ржавках, Поварово, Ложках, Соколово и небольших поселениях, расположенных рядом с предприятием.

Сбор вёлся полностью офлайн. К нему подключились десятки волонтёров: жители печатали бланки, обходили подъезды, собирали подписи у соседей, коллег и знакомых, организовывали точки сбора. По словам активистов, результат оказался выше ожиданий.

«Общими усилиями мы собрали очень много подписей. Мы даже не ожидали такой цифры. И она могла бы быть ещё больше, если бы мы продолжали сбор. Но сейчас уже нужно действовать», — рассказала активистка Наталья.

Что будет дальше:

После завершения сбора подписные листы в бумажном виде передадут в Росприроднадзор и уполномоченному при президенте по правам ребёнка. В электронном виде обращения направят уполномоченному по правам человека, в Следственный комитет.

Параллельно активисты планируют за свой счёт провести исследования грунтовых вод в населённых пунктах, прилегающих к КПО «Нева».

"Мы наблюдали разлив фильтрата за территорией КПО, поэтому планируем провести проверку грунтовых вод. Сейчас мы определяемся с суммой, лабораторию уже выбрали. Будем согласовывать с жителями и отбирать нужные точки", — сказала Наталья.

Сами по себе подписи не решат проблему выбросов: жители продолжают жаловаться на зловоние. Например, в понедельник около 22:00 в районе посёлка «Семейный парк» появился чёрный дым, сопровождавшийся резким запахом.

«Пошёл сначала чёрный дым, потом белый. Понятно, что что-то тлеет и что-то заливают. Но это не туман — это идёт с территории КПО. Мы начали кашлять сразу», — рассказали местные жители.

В коллективном обращении жители требуют провести внеплановую проверку предприятия, признать его деятельность нарушающей лицензионные требования и обратиться в суд с иском об отзыве лицензии, а также приостановить работу комплекса на время разбирательства.

Актуальная информация, новые объявления и контакты публикуются в каналах активистов: «КПО Нева воняет»:

