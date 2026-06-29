Среди круглых листьев на воде видны белые и розовые цветки. Кувшинки, или нимфеи, часто называют водяными лилиями. Розовые цветки чаще бывают у декоративных сортов, а не у дикорастущей белой кувшинки. С жёлтой кубышкой их тоже не стоит путать — у неё цветок другой формы и цвета.

У кувшинок на поверхности видна только самая красивая часть растения. На самом деле листья и цветки держатся на длинных гибких черешках, которые уходят вниз, к корневищу в донном грунте. Поэтому растение может расти с глубины и спокойно переживать колебания уровня воды.