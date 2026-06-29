Среди круглых листьев на воде видны белые и розовые цветки. Кувшинки, или нимфеи, часто называют водяными лилиями. Розовые цветки чаще бывают у декоративных сортов, а не у дикорастущей белой кувшинки. С жёлтой кубышкой их тоже не стоит путать — у неё цветок другой формы и цвета.
У кувшинок на поверхности видна только самая красивая часть растения. На самом деле листья и цветки держатся на длинных гибких черешках, которые уходят вниз, к корневищу в донном грунте. Поэтому растение может расти с глубины и спокойно переживать колебания уровня воды.
Широкие плавающие листья устроены иначе, чем у большинства наземных растений. Устьица — маленькие отверстия для газообмена — у кувшинок находятся сверху, потому что нижняя сторона листа всё время соприкасается с водой. Получается живая платформа: сверху воздух и солнце, снизу вода и связь с дном.
Есть у кувшинок и своя система «вентиляции». Внутри листьев и черешков проходят воздушные полости. По ним кислород добирается к подводным частям растения, где в плотном иле его мало.
А ещё такие заросли меняют сам пруд. Листья затеняют воду у поверхности, уменьшают перегрев и немного сдерживают разрастание водорослей.