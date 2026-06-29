Следственный комитет предъявил обвинение четырём мужчинам по делу о смерти двух человек после вечеринки в Бакеево рядом с Зеленоградом. По версии следствия, один из них заказал наркотик, курьер привёз его в арендованный дом, а двое других занимались продажей.
На установление этой цепочки, включая допросы, обыски, экспертизу, у следствия ушло меньше трёх дней: отравление произошло 26 июня, а уже 29 июня СК сообщил об предъявлении обвинения. У двоих подозреваемых нашли 149 свёртков с наркотическим веществом — следствие считает, что они предназначались для дальнейшей продажи.
По версии следствия дело было так: именинник заказал наркотики у знакомого. Ночью курьер привёз вещество, после чего заказчик разделил его между гостями. После употребления наркотика двое мужчин умерли от острого отравления, ещё семеро попали в больницу.
О погибших официально известно немного: им 25-25 лет. В некоторых СМИ сообщали, что они спортсмены: футболист и боксёр.