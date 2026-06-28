В пятницу в частном доме в коттеджном посёлке Бакеево рядом с Зеленоградом скончались двое мужчин 25-26 лет — до приезда скорой помощи. Ещё шесть человек госпитализировали с признаками отравления, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В следственном комитете считают, что причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ. В прокуратуре говорят осторожнее — об отравлении неизвестным веществом. Конкретное вещество официально не названо.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.