Город всё активнее продвигает электротранспорт: сегодня в Москве проходит фестиваль электротранспорта (на фото), а мэрия отчиталась о росте числа электротакси. На фоне очередей за бензином это выглядит особенно актуально: топливный кризис может ускорить интерес к электромобилям и гибридам.
Сейчас в городе работает уже больше 500 электротакси — в 2026 году количество электромобилей в московском такси выросло в два раза. Но это пока крошечная доля — меньше одного процента от парка московских такси.
С обычными автомобилями ситуация похожая: быстрый рост, но доля всё ещё крошечная. По оценкам «Автостата», за год парк электромобилей в Москве вырос примерно на 40%: с 13 тысяч в 2024 году до примерно 20 тысяч в 2025 году. У мэрии оценка выше — 40 тысяч электромобилей в 2025 году — даже по этой верхней оценке это около одного процента от всего московского парка легковых машин.
Дептранс объясняет рост развитием зарядной инфраструктуры, бесшумностью электрокаров и появлением российских моделей. В городе, по сообщению департамента, работает около 11 тысяч зарядных станций более чем в 100 районах. В Зеленограде недавно тоже заработали зарядки проекта «Энергия Москвы» у корпусов 139, 534, 1110 и на Георгиевском проспекте.
У города есть и более далёкая цель: к 2030 году около половины московского таксопарка должны составить электромобили. На фоне нынешних цифр это показывает большой разрыв между планами и текущей реальностью: инфраструктура строится быстро, но массовый переход на электричество пока только начинается.
Нынешний топливный кризис может ускорить электропереход. Когда бензин дорожает, пропадает с отдельных заправок или продаётся с лимитами, электромобили и гибриды выглядят уже не только «зелёной» альтернативой, а способом меньше зависеть от АЗС.