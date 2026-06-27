Сейчас в городе работает уже больше 500 электротакси — в 2026 году количество электромобилей в московском такси выросло в два раза. Но это пока крошечная доля — меньше одного процента от парка московских такси.

С обычными автомобилями ситуация похожая: быстрый рост, но доля всё ещё крошечная. По оценкам «Автостата», за год парк электромобилей в Москве вырос примерно на 40%: с 13 тысяч в 2024 году до примерно 20 тысяч в 2025 году. У мэрии оценка выше — 40 тысяч электромобилей в 2025 году — даже по этой верхней оценке это около одного процента от всего московского парка легковых машин.