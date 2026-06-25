Ожидаемый фантастический триллер от Стивена Спилберга расскажет о прибытии на Землю инопланетян, чье существование долгое время тщательно скрывалось. Посмотреть пока получится только в Отраде. В фильме сыграли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон, Маккенна Бриджер, Уайатт Рассел и Колман Доминго.
Американский триллер про владельца роскошного ночного клуба в сердце Лос-Анджелеса и расплату за высокий статус в мире порока — появился в прокате в Панфиловском (ночной показ) и Отраде (вечером и ночью). Роли исполнили Рассел Кроу, Люк Эванс и Тереза Палмер.
Фантастическое аниме про будущее, в котором граница между человеком и машиной практически исчезла, а расследования киберпреступлений становятся главной задачей Службы общественной безопасности, покажут только в Зеленопарке — один раз в день поздно вечером.
Испанский психологический триллер-головоломка впервые увидят зрители Зеленопарка — в воскресенье, 28 июня, в 18:00. Герой пытается раскрыть странное убийство, которое потрясло город много лет назад — и находит пугающую связь с собственным братом.
28 июня (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут легендарного «Евгения Онегина» — в интерпретации театра Маяковского получился «роман Пушкина с жизнью», полный ярких эмоций и сценического снега.
Ужасы родом из Тайланда про очередное пробуждение древнего зла можно посмотреть на ночных сеансах в Отраде.
- Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады