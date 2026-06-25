На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU
«День разоблачения» (16+)

Ожидаемый фантастический триллер от Стивена Спилберга расскажет о прибытии на Землю инопланетян, чье существование долгое время тщательно скрывалось. Посмотреть пока получится только в Отраде. В фильме сыграли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон, Маккенна Бриджер, Уайатт Рассел и Колман Доминго.

«Ночной бизнес» (18+)

Американский триллер про владельца роскошного ночного клуба в сердце Лос-Анджелеса и расплату за высокий статус в мире порока — появился в прокате в Панфиловском (ночной показ) и Отраде (вечером и ночью). Роли исполнили Рассел Кроу, Люк Эванс и Тереза Палмер.

«Призрак в доспехах» (18+)

Фантастическое аниме про будущее, в котором граница между человеком и машиной практически исчезла, а расследования киберпреступлений становятся главной задачей Службы общественной безопасности, покажут только в Зеленопарке — один раз в день поздно вечером.

Предпоказ. «Иллюзия убийства» (18+)

Испанский психологический триллер-головоломка впервые увидят зрители Зеленопарка — в воскресенье, 28 июня, в 18:00. Герой пытается раскрыть странное убийство, которое потрясло город много лет назад — и находит пугающую связь с собственным братом.

Показ проекта «Театр в кино» — «Евгений Онегин» (12+)

28 июня (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут легендарного «Евгения Онегина» — в интерпретации театра Маяковского получился «роман Пушкина с жизнью», полный ярких эмоций и сценического снега.

«Астрал. Проклятие экзорциста» (18+)

Ужасы родом из Тайланда про очередное пробуждение древнего зла можно посмотреть на ночных сеансах в Отраде.

  • Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

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Метки:
кинотеатр, взрослые
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На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
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