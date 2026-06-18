«Колония» (18+)
В широком прокате — южнокорейские ужасы про новую мировую эпидемию и эпический зомби-кошмар. Показывают в Иридиуме (днем или ночью), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером) и Отраде (вечером).
«Давление» (18+)
Исторический триллер про июнь 1944 года и высадку союзных войск в Нормандии. Любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников, а все усилия сорвут два мощных шторма. Сеансы есть в Иридиуме (один раз в день в разное время), Панфиловском (вечером) и Отраде (вечером).
«Оно. Ночной кошмар» (18+)
Американские ужасы про кошмары родом из детства, которые начинают прорываться в реальность и угрожать семье, покажут один раз в день ближе к ночи — в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Омен. Обличье зла» (18+)
Страшная история родом из Испании строится вокруг разведенной женщины с дочерью, уединенного загородного дома и мистического артефакта, найденного на чердаке. И эту новинку покажут только ближе к ночи в тех же кинотеатрах — Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Семь снайперов» (18+)
Австралийский триллер про снайпершу, тайное место укрытия которой раскрывает мстительный начальник, показывают в Зеленопарке по вечерам.
И отдельно — любителям супергеройских блокбастеров и космической фантастики
В Отраде покажут новинку проката, а также бывший хит в 3D-формате.
«Властелины вселенной» (12+)
Фантастический боевик про принца с планеты Этерния, который терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной. Фильм показывают в Отраде.
«Мстители: Война бесконечности» (16+)
Не новый, но когда-то очень популярный фильм про Мстителей и Таноса покажут в 3D-формате в пятницу, субботу и воскресенье в разное время в Отраде.
Также на этой неделе можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.