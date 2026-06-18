«Мстители: Война бесконечности» (16+)

Не новый, но когда-то очень популярный фильм про Мстителей и Таноса покажут в 3D-формате в пятницу, субботу и воскресенье в разное время в Отраде.

Также на этой неделе можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.

Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.