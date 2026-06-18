На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 18.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Колония» (18+)

В широком прокате — южнокорейские ужасы про новую мировую эпидемию и эпический зомби-кошмар. Показывают в Иридиуме (днем или ночью), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером) и Отраде (вечером).

«Давление» (18+)

Исторический триллер про июнь 1944 года и высадку союзных войск в Нормандии. Любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников, а все усилия сорвут два мощных шторма. Сеансы есть в Иридиуме (один раз в день в разное время), Панфиловском (вечером) и Отраде (вечером).

«Оно. Ночной кошмар» (18+)

Американские ужасы про кошмары родом из детства, которые начинают прорываться в реальность и угрожать семье, покажут один раз в день ближе к ночи — в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.

«Омен. Обличье зла» (18+)

Страшная история родом из Испании строится вокруг разведенной женщины с дочерью, уединенного загородного дома и мистического артефакта, найденного на чердаке. И эту новинку покажут только ближе к ночи в тех же кинотеатрах — Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.

«Семь снайперов» (18+)

Австралийский триллер про снайпершу, тайное место укрытия которой раскрывает мстительный начальник, показывают в Зеленопарке по вечерам.

И отдельно — любителям супергеройских блокбастеров и космической фантастики

В Отраде покажут новинку проката, а также бывший хит в 3D-формате.

«Властелины вселенной» (12+)

Фантастический боевик про принца с планеты Этерния, который терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной. Фильм показывают в Отраде.

«Мстители: Война бесконечности» (16+)

Не новый, но когда-то очень популярный фильм про Мстителей и Таноса покажут в 3D-формате в пятницу, субботу и воскресенье в разное время в Отраде.

Также на этой неделе можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.

Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.

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