«Холоп 3» (16+)

В широком прокате — российская комедия про конфликтующих супругов, их предприимчивых детей и уникальный метод восстановления семьи через «путешествие» в эпоху Петра Первого.

В фильме сыграли Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская, Виталия Корниенко, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.