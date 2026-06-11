«Холоп 3» (16+)
В широком прокате — российская комедия про конфликтующих супругов, их предприимчивых детей и уникальный метод восстановления семьи через «путешествие» в эпоху Петра Первого.
В фильме сыграли Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская, Виталия Корниенко, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.
Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Зеркала. Пожиратели душ» (18+)
Индонезийский ужастик про молодую семью, тихий городок и древнее зеркало, напрасно вытащенное из кладовки старого дома, можно посмотреть в Панфиловском и Отраде — по одному вечернему или ночному сеансу в день.
Только в кинотеатре Зеленопарка — еще одна новинка
- «Ателье колдовских колпаков. Премьера финала» (16+)
Аниме про девочку, которая узнала великую тайну магии и попала в мир волшебников, чтобы овладеть необычным мастерством, можно посмотреть один раз в день в районе 18:00.
- «Пассажир» (18+)
Американский ужастик про свидетелей страшной аварии и демоническую сущность, которая стала преследовать людей, покажут дважды каждый вечер.
Только в кинотеатре Отрады — еще две новинки
- «Служебный роман» (18+)
Американскую мелодраму с Дженнифер Лопес покажут один-два раза каждый вечер. Это романтичная история про успешную компанию, в которой запрещены личные отношения между сотрудниками, и искушение в связи с появлением привлекательного юриста.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.