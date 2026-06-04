«Убить Билла: Кровавое дело целиком» (18+)

В прокат вышла самая полная версия культовой дилогии Квентина Тарантино — такая, какой ее изначально задумал режиссер.



Хотя оригинальные фильмы (две части) вышли более 20 лет назад, новый релиз отличается от старого:

— версия длится единым фильмом 4,5 часа с одним антрактом на 15 минут (как делали в классическом Голливуде);

— знаменитая масштабная битва Невесты против банды «88 бешеных» в японском клубе «Дом голубых листьев» теперь показана полностью в цвете;

— добавлена расширенная аниме-глава об истории происхождения О-Рен Ишии: в нее вошли экшен-сцены, которые зрители никогда не видели в кинотеатрах;

— визуальную часть картины отреставрировали в сверхвысоком разрешении, а звуковую дорожку полностью обновили под современные кинозалы;

— отсутствует промежуточное упоминание о том, что дочь Невесты выжила, что меняет восприятие финала.



Сеансы есть в Иридиуме, Зеленопарке и Отраде