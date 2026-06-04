На этой неделе — две премьеры для взрослой аудитории. И много семейных новинок.
В широком прокате — американский хоррор про место за пределами нашей реальности. Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.
Фильм показывают в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
В прокат вышла самая полная версия культовой дилогии Квентина Тарантино — такая, какой ее изначально задумал режиссер.
Хотя оригинальные фильмы (две части) вышли более 20 лет назад, новый релиз отличается от старого:
— версия длится единым фильмом 4,5 часа с одним антрактом на 15 минут (как делали в классическом Голливуде);
— знаменитая масштабная битва Невесты против банды «88 бешеных» в японском клубе «Дом голубых листьев» теперь показана полностью в цвете;
— добавлена расширенная аниме-глава об истории происхождения О-Рен Ишии: в нее вошли экшен-сцены, которые зрители никогда не видели в кинотеатрах;
— визуальную часть картины отреставрировали в сверхвысоком разрешении, а звуковую дорожку полностью обновили под современные кинозалы;
— отсутствует промежуточное упоминание о том, что дочь Невесты выжила, что меняет восприятие финала.
Сеансы есть в Иридиуме, Зеленопарке и Отраде
Новую часть франшизы «Звездные войны» теперь показывают в двух кинотеатрах — Панфиловском и Отраде.
Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для выполнения задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
Сеансы в Панфиловском и Отраде (кстати, здесь есть и 3D-формат).
- Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады