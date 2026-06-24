Непроходимые настилы и окопы под бордюры — ремонт Берёзовой аллеи дошёл до дворов 24.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Рабочие меняют бордюры в проездах у домов 3, 6 и 6А. Но траншеи под них местами выкопали вплотную к стволам деревьев: у некоторых видны повреждённые корни. Проход через траншеи небезопасен. Одновременно из-за техники и стройматериалов частично заняты парковки, жители жалуются, что во дворах стало негде ставить машины.

Стволы деревьев при благоустройстве теперь защищают фанерными щитами, но повреждения обычно под землёй. При выкапывании траншей под бордюры обрубают корни деревьев. Некоторые горожане сравнивают траншеи с окопами. Надзорные органы иногда фиксируют нарушения, но на технологии работ это не сказывается — здоровье и устойчивость деревьев вдоль дорог под угрозой.

Для прохода через траншеи укладывают деревянные настилы, но, похоже, они недостаточно широкие для безопасного проезда колясок. Местами вместо нормальных настилов кладут деревянные поддоны от стройматериалов — по ним опасно ходить даже пешеходу.

Парковки у домов 3, 6 и 6А сейчас доступны только частично. На одних участках лежат бордюры и другие стройматериалы, на других проезд ограничен из-за техники и работ. По словам рабочих, жители уже жалуются, что из-за ремонта стало труднее найти место для машины.

«Будем стараться закончить работы во дворах как можно быстрее», — сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.

Параллельно бордюры меняют на тротуарах от улицы Лётчика Полагушина вдоль домов 2, 3, 6, 6А и 9. Сейчас рабочие идут по одной стороне. Потом перейдут на противоположную — вдоль корпусов 418, 419 и 423.

Из-за техники отдельные участки проезжей части могут временно перекрывать. Дальше бордюры будут менять вдоль всей Берёзовой аллеи в сторону Центрального проспекта, тоже участками. После этого перейдут к замене асфальта.

Когда дойдут до замены асфальта, пока неизвестно — ремонт начали с опозданием в два месяца. Несмотря на поздний старт, рабочие рассчитывают закончить ремонт вовремя — до 31 августа.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, дворы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В этот день 52 года назад, 24 июня 1974 года, на искусственном кургане возле нашего города открыли обелиск — сомкнутые «Штыки» Новости
Бесплатно освоить йогу поможет опытный инструктор — вечером 25 июня в Парке Победы Новости
Непроходимые настилы и окопы под бордюры — ремонт Берёзовой аллеи дошёл до дворов Новости
Подарочные сертификаты в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Мюзикл «Служебный роман» по легендарному кинофильму покажут 9 декабря в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 2500 рублей Новости
Прокат самокатов в Андреевке и Голубом снова разрешили. Впрочем, запрет и так не работал Новости
День молодежи — 27 июня на площади Юности организуют фотосессию с ростовой куклой и спортивные интерактивы: можно освоить необычный вид тенниса Новости
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера Новости
Выпускницам: маникюр и педикюр со скидкой 15% Реклама
Бензовозам упростили доставку топлива на московские АЗС Новости
Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений Новости
Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Кем мы стали, когда выросли. Выпускники МИЭТа — абитуриентам 2026 Реклама
Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое Новости
Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации Новости
Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет Новости
«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом Новости
Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву Новости
На Панфиловском делают новые автобусные остановки Новости
Мужчины в 2,5 раза чаще добавляют скорость мобильному интернету Реклама
Каверы рок-хитов — бесплатный вечерний концерт 25 июня у Школьного озера Новости
День молодежи у КЦ «Зеленоград» — 27 июня гостям поднимут настроение вечеринкой в стиле 90-х и барабанным выступлением проекта Dedov Drums Новости
Любимая косметика и парфюмерия без переплат Реклама
Шесть пассажиров пострадали при резком торможении автобуса на Солнечной аллее Новости
Детская писательница выступит в Озеропарке 27 июня — с презентацией волшебной книги, рассказом о путешествии и творческим мастер-классом Новости
Оценки за ОГЭ ещё можно улучшить, чтобы попасть в 10-й класс Новости
Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция» Новости
Бесплатно для малышей — 27 июня на площади Юности с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру