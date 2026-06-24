Для прохода через траншеи укладывают деревянные настилы, но, похоже, они недостаточно широкие для безопасного проезда колясок. Местами вместо нормальных настилов кладут деревянные поддоны от стройматериалов — по ним опасно ходить даже пешеходу.



Парковки у домов 3, 6 и 6А сейчас доступны только частично. На одних участках лежат бордюры и другие стройматериалы, на других проезд ограничен из-за техники и работ. По словам рабочих, жители уже жалуются, что из-за ремонта стало труднее найти место для машины.



«Будем стараться закончить работы во дворах как можно быстрее», — сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.