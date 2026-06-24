Рабочие меняют бордюры в проездах у домов 3, 6 и 6А. Но траншеи под них местами выкопали вплотную к стволам деревьев: у некоторых видны повреждённые корни. Проход через траншеи небезопасен. Одновременно из-за техники и стройматериалов частично заняты парковки, жители жалуются, что во дворах стало негде ставить машины.
Стволы деревьев при благоустройстве теперь защищают фанерными щитами, но повреждения обычно под землёй. При выкапывании траншей под бордюры обрубают корни деревьев. Некоторые горожане сравнивают траншеи с окопами. Надзорные органы иногда фиксируют нарушения, но на технологии работ это не сказывается — здоровье и устойчивость деревьев вдоль дорог под угрозой.
Для прохода через траншеи укладывают деревянные настилы, но, похоже, они недостаточно широкие для безопасного проезда колясок. Местами вместо нормальных настилов кладут деревянные поддоны от стройматериалов — по ним опасно ходить даже пешеходу.
Парковки у домов 3, 6 и 6А сейчас доступны только частично. На одних участках лежат бордюры и другие стройматериалы, на других проезд ограничен из-за техники и работ. По словам рабочих, жители уже жалуются, что из-за ремонта стало труднее найти место для машины.
«Будем стараться закончить работы во дворах как можно быстрее», — сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.
Параллельно бордюры меняют на тротуарах от улицы Лётчика Полагушина вдоль домов 2, 3, 6, 6А и 9. Сейчас рабочие идут по одной стороне. Потом перейдут на противоположную — вдоль корпусов 418, 419 и 423.
Из-за техники отдельные участки проезжей части могут временно перекрывать. Дальше бордюры будут менять вдоль всей Берёзовой аллеи в сторону Центрального проспекта, тоже участками. После этого перейдут к замене асфальта.
Когда дойдут до замены асфальта, пока неизвестно — ремонт начали с опозданием в два месяца. Несмотря на поздний старт, рабочие рассчитывают закончить ремонт вовремя — до 31 августа.