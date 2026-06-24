Сюжет строится вокруг сотрудников обычного учреждения: застенчивого Новосельцева, строгой Калугиной, обаятельного Самохвалова, Верочки, Рыжовой, Шуры и других персонажей офисного мира, где личные чувства постоянно сталкиваются с рабочими ролями, привычками и служебной иерархией.



В основе комедии — не только романтическая линия, но и узнаваемая история о том, как человек меняется, когда перестает прятаться за маской «сухаря», неудачника, карьериста или вечного наблюдателя.



В мюзикле этот материал получает более легкую и динамичную форму — с юмором, музыкальными номерами и ностальгическим сценическим языком.



В актерском составе заявлены:

— Станислав Беляев или Дмитрий Волков в роли Новосельцева

— Мария Кравченко, Анастасия Денисова или Наталья Громушкина в роли Калугиной

— Галина Безрук, Теона Дольникова, Анастасия Денисова или Анастасия Погуляева в роли Рыжовой

— Роман Богданов в роли Самохвалова

— Павел Рублев или Александр Коркунов в роли Антона

— Арина Постникова, Софья Пушкина или Ксения Шевченко в роли Верочки

— Елена Чарквиани, Анастасия Денисова, Юлия Проскурякова или Анастасия Зуева в роли Шуры.



Конкретный состав на показе зависит от графика выступлений артистов.



Часть из выступающих известна зрителю по музыкальному театру и большим телевизионным проектам, часть — по сериалам, кино и комедийным программам. Наиболее медийные личности: Мария Кравченко — Comedy Woman, Теона Дольникова — мюзиклы и телепроекты, Галина Безрук — сериалы и вокальные проекты, Анастасия Денисова — сериал «Деффчонки», Роман Богданов — комедийные роли в кино и сериалах, Наталья Громушкина — актриса и режиссер этой постановки.