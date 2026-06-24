Мюзикл «Служебный роман» по легендарному кинофильму покажут 9 декабря в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 2500 рублей 24.06.2026 ZELENOGRAD.RU

История про одиночество и внезапную душевную близость между двумя совершенно разными людьми перенесена на сцену в формате музыкальной комедии: с живым театральным действием, песнями, хореографией и атмосферой 60-70-х годов.

Как и фильм, постановка создана по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». В составе заявлены артисты, хорошо знакомые зрителям по театру, кино и телевидению.

Билеты стоимостью от 2500 до 5500 рублей — в продаже, сейчас выбор мест большой.

Сюжет строится вокруг сотрудников обычного учреждения: застенчивого Новосельцева, строгой Калугиной, обаятельного Самохвалова, Верочки, Рыжовой, Шуры и других персонажей офисного мира, где личные чувства постоянно сталкиваются с рабочими ролями, привычками и служебной иерархией.

В основе комедии — не только романтическая линия, но и узнаваемая история о том, как человек меняется, когда перестает прятаться за маской «сухаря», неудачника, карьериста или вечного наблюдателя.

В мюзикле этот материал получает более легкую и динамичную форму — с юмором, музыкальными номерами и ностальгическим сценическим языком.

В актерском составе заявлены:
— Станислав Беляев или Дмитрий Волков в роли Новосельцева
— Мария Кравченко, Анастасия Денисова или Наталья Громушкина в роли Калугиной
— Галина Безрук, Теона Дольникова, Анастасия Денисова или Анастасия Погуляева в роли Рыжовой
— Роман Богданов в роли Самохвалова
— Павел Рублев или Александр Коркунов в роли Антона
— Арина Постникова, Софья Пушкина или Ксения Шевченко в роли Верочки
— Елена Чарквиани, Анастасия Денисова, Юлия Проскурякова или Анастасия Зуева в роли Шуры.

Конкретный состав на показе зависит от графика выступлений артистов.

Часть из выступающих известна зрителю по музыкальному театру и большим телевизионным проектам, часть — по сериалам, кино и комедийным программам. Наиболее медийные личности: Мария Кравченко — Comedy Woman, Теона Дольникова — мюзиклы и телепроекты, Галина Безрук — сериалы и вокальные проекты, Анастасия Денисова — сериал «Деффчонки», Роман Богданов — комедийные роли в кино и сериалах, Наталья Громушкина — актриса и режиссер этой постановки.

Показ состоится 9 декабря (это среда) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/myuzikl-sluzhebniy-roman

  • Продолжительность — 2,5 часа с антрактом, возрастное ограничение — 12+
  • Вопросы можно задать по общему телефону учреждения: 8-499-734-31-71

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Метки:
досуг, спектакль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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