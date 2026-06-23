Сразу после происшествия очевидцы сообщили «Зеленоград.ру», что на месте работали четыре бригады скорой помощи. Состояние пострадавших сейчас неизвестно.

Падение пассажира в автобусе считается дорожно-транспортным происшествием, даже если автобус ни с чем не столкнулся. В последние годы это была одна из основных категорий ДТП с участием автобусов: на такие случаи приходилось более трети происшествий — 36%, или 2822 случая.

В начале июня похожее ДТП произошло на Георгиевском проспекте — в больницу попали три пассажира.

По правилам пользования автобусами пассажиры во время движения должны держаться за поручни. Это не формальность: при резком торможении человек в салоне продолжает двигаться по инерции и может упасть даже на небольшой скорости.