Шесть пассажиров пострадали при резком торможении автобуса на Солнечной аллее 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло в пятницу утром возле остановки «Поликлиника 105» при движении в сторону МИЭТа. 55-летний водитель автобуса «НефАЗ» резко затормозил, после чего пассажиры в салоне потеряли равновесие и упали. Травмы получили шесть пассажиров, в том числе двое детей.

Сразу после происшествия очевидцы сообщили «Зеленоград.ру», что на месте работали четыре бригады скорой помощи. Состояние пострадавших сейчас неизвестно.

Падение пассажира в автобусе считается дорожно-транспортным происшествием, даже если автобус ни с чем не столкнулся. В последние годы это была одна из основных категорий ДТП с участием автобусов: на такие случаи приходилось более трети происшествий — 36%, или 2822 случая.

В начале июня похожее ДТП произошло на Георгиевском проспекте — в больницу попали три пассажира.

По правилам пользования автобусами пассажиры во время движения должны держаться за поручни. Это не формальность: при резком торможении человек в салоне продолжает двигаться по инерции и может упасть даже на небольшой скорости.

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Метки:
дтп с пострадавшими
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