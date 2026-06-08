ДТП произошло днем в пятницу, 5 июня, на Георгиевском проспекте у корпуса 1624.

По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса «Нефаз» ехал по улице Андреевка от Панфиловского проспекта в сторону Георгиевского проспекта. Возле корпуса 1624 автобус резко затормозил, из-за этого в салоне упали пассажиры.

Пострадали три человека: 4-летний ребёнок, 71-летняя и 42-летняя женщины. Их увезли в медицинские учреждения Москвы. Какие травмы они получили и какая причина резкого торможения, неизвестно.

В последние годы падение пассажира было одной из основных категорий ДТП с участием автобусов: на него пришлось более трети таких происшествий — 36%, или 2822 случая.

Такие случаи считаются дорожно-транспортными происшествиями, даже если автобус ни с чем не столкнулся. По правилам пользования автобусами пассажиры во время движения должны держаться за поручни — это прямо указано как мера, чтобы избежать травм.