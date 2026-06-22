Для Василисы этот чемпионат был особенным: она выступала в непривычной для себя весовой категории свыше 84 килограммов. Многие соперницы были тяжелее на несколько десятков килограммов и поэтому имели преимущество в становой тяге — заключительном и часто решающем движении троеборья. Ставку пришлось делать на первые два движения.

После приседания Зайцева шла третьей с результатом 200 кг — соперница, претендовавшая на то же место, взяла 195 кг. В жиме лежа Зайцева покорила 115 кг, соперница — 90. Разрыв вырос, и теперь для победы той нужно было поднять в становой тяге не менее 202,5 кг — вес, значительно превышавший её недавние результаты. Эта попытка оказалась неудачной, и бронзовая медаль досталась Зайцевой. Василиса зафиксировала в тяге 170 кг и завершила выступление с суммой 485 кг. Сейчас это её личный рекорд — по сравнению с Первенством России в марте результат вырос на 22,5 кг.

Выше финишировали только мастера спорта международного класса Дарья Ефимцева и Карина Муравьева. Помимо личного зачёта, Зайцева выступала в составе сборной Москвы — команда заняла третье место среди 56 женских команд страны.

Сменили четыре зала за год

Тренирует Зайцеву Аскольд Суровецкий — заслуженный тренер России с почти 60-летним стажем в спорте, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира среди ветеранов, автор книги «Практический пауэрлифтинг». Тренирует на общественных началах.

До недавнего времени базой был зал «Бомба» в корпусе 340А — бомбоубежище в 3-м микрорайоне. Когда он закрылся, команда прошла через Center Fitness, ФОК «Юность» и МИЭТ: одни площадки не подошли по цене, другие — не работают в течение всего года. В МИЭТ они смогли позаниматься полтора месяца. Сейчас тренируются в «Арена Плей» в Алабушево — далеко и временно.

Переговоры идут с ФОК «Юность»: нижний зал в 443-м корпусе подходит по оснащению — стойки для приседа, помосты. Директор предлагал 813-й корпус, но там оборудования для пауэрлифтинга недостаточно, а закупать своё команде не по силам.

«Многие залы незнакомы со спецификой пауэрлифтинга, — объясняет Зайцева. — Путают с тяжёлой атлетикой или считают, что для занятий пяти-семи человек достаточно одной жимовой лавки и одной силовой рамы на 10 квадратных метрах».

В марте и апреле Зайцева звонила в Объединение культурных центров (ОКЦ) — там объявляли о выдаче помещений для спортивных секций. Пообещали, что директор перезвонит, но не перезвонили. В мае ушло обращение в префектуру. Пока на рассмотрении — скорее всего, перенаправят в городское министерство спорта. Там уже были — отправили в ФОКи. Единственный подходящий — «Юность», переговоры с которым пока не завершены.

«Постоянная смена залов не даёт стабильного прогресса, — говорит Зайцева. — Организм постоянно адаптируется к разным лавкам, стойкам, грифам, временному промежутку. Это вечный стресс на фоновом уровне».