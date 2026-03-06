Решающим стало заключительное упражнение — становая тяга, которая дается спортсменке сложнее всего. Соперницы ушли в отрыв с результатами 187,5 и 195 кг, тогда как Василиса остановилась на 175 кг. Понимая, что догнать их не удастся, она сосредоточилась на главной задаче — защитить свою позицию и удержаться в тройке лидеров.



«Собраться мне помогли многолетний опыт, то есть умение анализировать обстановку, и план тренера. Моими главными задачами были: не получить „баранку“ (ни разу не поднять вес) и защитить своё третье место, так как уже первыми весами оппоненты превосходили мой результат. Мы заранее знали, что в тяге нужно бороться в первую очередь с самой собой», — поделилась Василиса Зайцева.

Спортсменка повторно выполнила норматив «Мастера спорта России» и вошла в состав сборной команды страны. Секрет успеха Василисы кроется в упорных тренировках в зеленоградском зале «Бомба» (3-й микрорайон) под руководством заслуженного тренера России Аскольда Суровецкого, чей стаж в спорте насчитывает почти 60 лет.