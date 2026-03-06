Соревнования проходили в весовой категории до 84 кг в дисциплине «классическое троеборье»: приседание, жим лежа и становая тяга. 21-летняя Василиса Зайцева завоевала бронзу.
Борьба за награды выдалась напряженной с самого старта. После первого движения — приседания — Василиса шла третьей с результатом 180 кг. В коронном для себя упражнении, жиме лежа, она сумела взять 107,5 кг и сократить отставание от лидера до минимальных 2,5 кг. Выйдя на промежуточное второе место с суммой 287,5 кг.
Решающим стало заключительное упражнение — становая тяга, которая дается спортсменке сложнее всего. Соперницы ушли в отрыв с результатами 187,5 и 195 кг, тогда как Василиса остановилась на 175 кг. Понимая, что догнать их не удастся, она сосредоточилась на главной задаче — защитить свою позицию и удержаться в тройке лидеров.
«Собраться мне помогли многолетний опыт, то есть умение анализировать обстановку, и план тренера. Моими главными задачами были: не получить „баранку“ (ни разу не поднять вес) и защитить своё третье место, так как уже первыми весами оппоненты превосходили мой результат. Мы заранее знали, что в тяге нужно бороться в первую очередь с самой собой», — поделилась Василиса Зайцева.
Спортсменка повторно выполнила норматив «Мастера спорта России» и вошла в состав сборной команды страны. Секрет успеха Василисы кроется в упорных тренировках в зеленоградском зале «Бомба» (3-й микрорайон) под руководством заслуженного тренера России Аскольда Суровецкого, чей стаж в спорте насчитывает почти 60 лет.
«У Аскольда Евгеньевича огромный опыт. Он разработал множество методик, и главное — подобрать ту, которая подходит конкретному спортсмену. Тренер работает с нами строго: в зале всё выполняется на 110%. Его главный совет: „Выполняй всё то же самое и таким же образом, как выполняла в зале. Ты уже поднимала этот вес, поэтому он твой!“», — рассказывает Василиса.
В пауэрлифтинг девушка пришла не сразу. В подростковом возрасте она стеснялась своего телосложения и мечтала похудеть. Но спорт и поддержка единомышленников помогли ей обрести уверенность и найти себя.
«Мне стало понятно, что необязательно худеть, чтобы тебя полюбили. Главное делать, что любишь, найти своё призвание — и тогда всё будет», — философски замечает спортсменка.
Теперь перед Василисой новые цели: отобраться в юниорскую сборную на Первенство Азии, а в перспективе — получить звание «Мастера спорта международного класса», покорив заветную сумму в 500 кг. Вдохновленная примером своего тренера, она также планирует начать тренировать начинающих атлетов.