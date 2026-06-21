Запас хода: до 80 км. Впереди есть корзина на 5 кг, на руле — крепление под телефон.

Тариф от 9 рублей за минуту плюс 50 рублей за активацию, пакет на 30 минут — от 269 рублей.

Сервис появился в конце прошлого года и работает в основном на юге России — в Краснодаре, Адлере и Сочи. Химки — первая точка в московском регионе.