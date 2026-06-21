Рядом с Зеленоградом заработал новый прокат электротранспорта — сервис «Бибибайк». Максимальная скорость байков — 25 км/ч, для управления не нужны специальные документы, а главное требование к пользователю — возраст старше 18 лет.
Запас хода: до 80 км. Впереди есть корзина на 5 кг, на руле — крепление под телефон.
Тариф от 9 рублей за минуту плюс 50 рублей за активацию, пакет на 30 минут — от 269 рублей.
Сервис появился в конце прошлого года и работает в основном на юге России — в Краснодаре, Адлере и Сочи. Химки — первая точка в московском регионе.
В Москве есть свои скутеры — в городском прокате «Велобайк». Правда, в Зеленограде их пока не привозят.
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