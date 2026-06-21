Женщина с долгами обратилась к кредитным брокерам за помощью в получении займа. По договору, за помощь она должна была заплатить 25 процентов от суммы кредита.



Следствие считает, что сотрудники компании предоставили банку поддельные документы о её трудоустройстве и доходах и добились одобрения кредита на 8,8 миллиона рублей. Сумму кредита они намеренно увеличили: чем больше заём, тем выше оплата их услуг.



Банк одобрил кредит. Полученные деньги женщина потратила на погашение долгов и некоторое время платила проценты по договору.



После обращения представителя банка сотрудники отдела экономической безопасности полиции Зеленограда вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых.



Дело возбудили о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК). Наказание по этой статье — от штрафа до до десяти лет лишения свободы. Подозреваемых отправили под домашний арест.



Такие «помощники» опасны не только высокой комиссией. Добросовестный кредитный брокер не гарантирует одобрение кредита. Если посредник обещает «решить вопрос», рискует и клиент. Ещё один риск — потерять деньги на предоплате: мошенники под видом брокеров берут аванс за «гарантированное одобрение» и исчезают.