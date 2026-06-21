Мультизаказ работает через «Яндекс.Еду». Вы можете собрать блюда из разных ресторанов «Станции» в одном заказе и оформить их в одну доставку.
Чтобы сделать такой заказ, введите в поиске Яндекс.Еды «Гастрономический центр Станция» и выбирайте нужные блюда. Каждый ресторан оформлен как отдельная категория. Заказ доставит один курьер.
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