Её поставили в Старокрюковском проезде при движении с улицы Радио (новый город) в сторону Солнечной аллеи в районе корпуса 813 при съезде с эстакады.

Камера начнёт работу в ближайшее время, сообщили в префектуре. Какие именно нарушения она будет фиксировать, не уточняется. Вероятно, как минимум, превышение скорости.