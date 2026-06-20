Её поставили в Старокрюковском проезде при движении с улицы Радио (новый город) в сторону Солнечной аллеи в районе корпуса 813 при съезде с эстакады.
Камера начнёт работу в ближайшее время, сообщили в префектуре. Какие именно нарушения она будет фиксировать, не уточняется. Вероятно, как минимум, превышение скорости.
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