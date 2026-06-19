Автобусы снова ходят от станции Крюково ежедневно, с 8 до 23 часов, с интервалом в полчаса, с остановками на Панфиловском, Центральном и Московском проспектах.
Первый рейс отправляется от Крюково в 8:00, от Зеленопарка — в 9:00.
Последний рейс: от Крюково — в 21:30, от Зеленопарка — в 23:15
Остановки: Крюково — Панфиловский проспект — Октябрьская — 12-й микрорайон — Березовая аллея — Дом мебели — 1-й торговый центр — Кинотеатр Электрон — Магазин Детский мир — Магазин Океан — Дом быта — Магазин Товары для дома — Спортивная школа — Московский проспект — Зеленопарк.
Отправление от станции Крюково с остановки «7В». Она находится со стороны старого города, под мостом, ближе к вокзалу. Автобусы с табличкой «Зеленопарк» на лобовом и боковых стёклах.
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