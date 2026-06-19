В пятницу днем редакция «Зеленоград.ру» проверили 150 топливных позиций на всех заправках в радиусе десяти километров от нашего города. Рост зафиксирован по 21% позиций.

На крупных сетевых АЗС в Зеленограде и рядом с ним — «Роснефти», «Лукойле», «Нефтьмагистрали», большинстве «Татнефти» — цены в основном остались прежними.

Есть небольшое подорожание по всем видам топлива на «Газпромнефти» — эта сеть перестала быть самой дешевой, уступив лидерство «Татнефти». Некоторые заправки вовсе оказались закрытыми — например, «Газпромнефть» в Брехово.