Цены на большинстве АЗС возле Зеленограда не изменились после ажиотажного спроса 19.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В пятницу днем редакция «Зеленоград.ру» проверили 150 топливных позиций на всех заправках в радиусе десяти километров от нашего города. Рост зафиксирован по 21% позиций.

На крупных сетевых АЗС в Зеленограде и рядом с ним — «Роснефти», «Лукойле», «Нефтьмагистрали», большинстве «Татнефти» — цены в основном остались прежними.

Есть небольшое подорожание по всем видам топлива на «Газпромнефти» — эта сеть перестала быть самой дешевой, уступив лидерство «Татнефти». Некоторые заправки вовсе оказались закрытыми — например, «Газпромнефть» в Брехово.

На отдельных заправках изменения заметные:

— на Gsoil в Менделеево АИ-92 подорожал сразу на пять рублей, АИ-95 — на 13, дизель — на четыре рубля.

— заправка на дороге в Голубом подняла стоимость АИ-95 сразу на 12 рублей.

— на «Трассе» в Чёрной Грязи разные виды топлива подорожали на 5-9 рублей (АИ-98 до 109).

Снижение цен встречается редко и выглядит скорее технической корректировкой: на 5-20 копеек.

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