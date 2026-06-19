В пятницу днем редакция «Зеленоград.ру» проверили 150 топливных позиций на всех заправках в радиусе десяти километров от нашего города. Рост зафиксирован по 21% позиций.
На крупных сетевых АЗС в Зеленограде и рядом с ним — «Роснефти», «Лукойле», «Нефтьмагистрали», большинстве «Татнефти» — цены в основном остались прежними.
Есть небольшое подорожание по всем видам топлива на «Газпромнефти» — эта сеть перестала быть самой дешевой, уступив лидерство «Татнефти». Некоторые заправки вовсе оказались закрытыми — например, «Газпромнефть» в Брехово.
На отдельных заправках изменения заметные:
— на Gsoil в Менделеево АИ-92 подорожал сразу на пять рублей, АИ-95 — на 13, дизель — на четыре рубля.
— заправка на дороге в Голубом подняла стоимость АИ-95 сразу на 12 рублей.
— на «Трассе» в Чёрной Грязи разные виды топлива подорожали на 5-9 рублей (АИ-98 до 109).
Снижение цен встречается редко и выглядит скорее технической корректировкой: на 5-20 копеек.