Парк Победы

Акция «Вахта памяти» пройдет у памятника Маршалу Рокоссовскому.

Участники собираются на верхнем уровне фонтанов в Парке 40-летия Победы 22 июня в 3:45 утра и будут возлагать цветы.

Деревня Каменка напротив 16-го микрорайона

Акция «Вахта памяти» пройдет у Братской могилы воинов в бывшей деревне Каменке, расположенной через шоссе напротив корпуса 1649. Участники собираются в 3:40 утра и будут возлагать цветы и зажигать свечи.

Накануне вечером

21 июня с 20:00 до 23:00 пройдет акция «Свеча памяти» у памятника Рокоссовскому в Парке Победы. Волонтеры будут ждать участников.

Национальные акции

Общероссийская минута молчания — 22 июня в 12:15 (по московскому времени).

Впервые акция состоялась в 1965 году, а с 2020 года она закреплена законом в День памяти и скорби. В полной тишине время отсчитывает метроном, а телеканалы транслируют Вечный огонь у Кремлевской стены.