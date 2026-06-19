За последний час сбито уже 25 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин.



О направлении атаки можно судить по косвенным признакам: в 13:12 огранили полеты в районе аэропорта Шереметьево, в 12:19 о беспилотной опасности сообщили в Истринском округе.



Появились сведения о новой жертве вчерашней атаки, одной из крупнейших за всё время СВО: в Жуковском во время пожара от падения БПЛА погибла 8-летняя девочка. Всего пострадало 18 человек, повреждено 18 домов.



Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам, если услышите или увидите беспилотник.