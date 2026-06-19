В зоне отдыха «Большой городской пруд» качество воды ухудшилось, в связи с чем купание «не рекомендуется», сообщили в Роспотребнадзоре. Это касается только воды: пляж и остальная зона отдыха в порядке.
Обычно пробы воды берут еженедельно, поэтому о возможном улучшении качества воды станет известно к следующим выходным.
На Школьном озере по результатам проверки вода в норме.
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