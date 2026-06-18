46-летний мужчина в Солнечногорске получил осколочное ранение плеча. Медицинскую помощь ему оказали амбулаторно, сообщил губернатор Воробьев.
Всего по информации на 12 часов в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
В Раменском пострадали три человека:
— 22-летний мужчина: травмы живота, таза и конечностей
— 10-летняя девочка: травмы голеней
— 35-летний мужчина: множественные ранения голеней, бедра, плеча и шеи.
В Люберцах:
— двое мужчин 20 и 33 лет: травма бедра и перелом руки, состояние средней тяжести.
В Дзержинском:
— мужчина ранен в шею
В Котельниках:
— пять человек с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести
— 58-летняя женщина: черепно-мозговая травма и ранения плеча
— трёхлетний ребёнок
— 19-летний мужчина
— 39-летний мужчина: помощь оказали амбулаторно
— один человек отказался от госпитализации
ТЦ «Садовод:
— 50-летний мужчина: осколочные ранения брюшной стенки.
По словам Воробьёва, продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки, экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Мэр Собянин о пострадавших в Москве не сообщал.