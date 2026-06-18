46-летний мужчина в Солнечногорске получил осколочное ранение плеча. Медицинскую помощь ему оказали амбулаторно, сообщил губернатор Воробьев.

Всего по информации на 12 часов в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

В Раменском пострадали три человека:

— 22-летний мужчина: травмы живота, таза и конечностей

— 10-летняя девочка: травмы голеней

— 35-летний мужчина: множественные ранения голеней, бедра, плеча и шеи.

В Люберцах:

— двое мужчин 20 и 33 лет: травма бедра и перелом руки, состояние средней тяжести.

В Дзержинском:

— мужчина ранен в шею

В Котельниках:

— пять человек с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести

— 58-летняя женщина: черепно-мозговая травма и ранения плеча

— трёхлетний ребёнок

— 19-летний мужчина

— 39-летний мужчина: помощь оказали амбулаторно

— один человек отказался от госпитализации

ТЦ «Садовод:

— 50-летний мужчина: осколочные ранения брюшной стенки.

По словам Воробьёва, продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки, экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Мэр Собянин о пострадавших в Москве не сообщал.