Для зеленоградцев старшего возраста проводят бесплатные мероприятия в 10-м микрорайоне — здесь поют и танцуют, играют в шахматы и осваивают йогу на свежем воздухе 17.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Встречи и занятия для участников проекта «Московское долголетие» (то есть горожан старше 55 лет) организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда в народном парке у Школьного озера.

Список активностей:

Песни:
— по вторникам с 16:30 до 18:30
В рамках интерактивной музыкальной программы слушают и поют душевные народные песни и любимые хиты.

Шахматы:
— по средам и пятницам с 13:00 до 15:00
Занятия и турниры помогают улучшить память, мышление и внимание.

Йога:
— по средам с 19:00 до 21:00
— по пятницам с 10:00 до 12:00
Тренировки под руководством опытного инструктора укрепляют здоровье, повышают гибкость и помогают обрести гармонию.

Танцы:
— по субботам и воскресеньям с 17:00 до 19:00
Здесь можно просто танцевать и общаться, а можно разучивать новые движения вместе с ведущими.

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Метки:
мероприятие, центр московского долголетия (цмд), Озеропарк
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