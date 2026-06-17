Встречи и занятия для участников проекта «Московское долголетие» (то есть горожан старше 55 лет) организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда в народном парке у Школьного озера.
Песни:
— по вторникам с 16:30 до 18:30
В рамках интерактивной музыкальной программы слушают и поют душевные народные песни и любимые хиты.
Шахматы:
— по средам и пятницам с 13:00 до 15:00
Занятия и турниры помогают улучшить память, мышление и внимание.
Йога:
— по средам с 19:00 до 21:00
— по пятницам с 10:00 до 12:00
Тренировки под руководством опытного инструктора укрепляют здоровье, повышают гибкость и помогают обрести гармонию.
Танцы:
— по субботам и воскресеньям с 17:00 до 19:00
Здесь можно просто танцевать и общаться, а можно разучивать новые движения вместе с ведущими.
- Мероприятия проходят в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05