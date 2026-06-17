Список активностей:

Песни:

— по вторникам с 16:30 до 18:30

В рамках интерактивной музыкальной программы слушают и поют душевные народные песни и любимые хиты.



Шахматы:

— по средам и пятницам с 13:00 до 15:00

Занятия и турниры помогают улучшить память, мышление и внимание.



Йога:

— по средам с 19:00 до 21:00

— по пятницам с 10:00 до 12:00

Тренировки под руководством опытного инструктора укрепляют здоровье, повышают гибкость и помогают обрести гармонию.



Танцы:

— по субботам и воскресеньям с 17:00 до 19:00

Здесь можно просто танцевать и общаться, а можно разучивать новые движения вместе с ведущими.