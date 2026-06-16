20 июня Музей-заповедник Менделеева и Блока предлагает совершить путешествие по всем сезонам за один день. Для гостей подготовили программу с мастер-классами, загадками и играми, посвященными осени, зиме, весне и лету, а также чаепитие с самоваром.

Программа стартует в 12:00 и подходит как взрослым, так и детям. Вход платный.

Дорога от Зеленограда до усадьбы на автомобиле занимает примерно час. Общественным транспортом тоже можно добраться — но потребуется два часа или больше.