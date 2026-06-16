20 июня Музей-заповедник Менделеева и Блока предлагает совершить путешествие по всем сезонам за один день. Для гостей подготовили программу с мастер-классами, загадками и играми, посвященными осени, зиме, весне и лету, а также чаепитие с самоваром.
Программа стартует в 12:00 и подходит как взрослым, так и детям. Вход платный.
Дорога от Зеленограда до усадьбы на автомобиле занимает примерно час. Общественным транспортом тоже можно добраться — но потребуется два часа или больше.
На территории усадьбы развернутся четыре фестивальные станции. Каждая из них будет передавать настроение, колорит и особенности своего сезона: от весенней капели до зимних забав.
Посетители примут участие в конкурсах, играх и сделают памятные сувениры, выбрав любимые времена года — например, смастерят брелоки или забавное «солнышко на палочке». Затем отдохнут на чаепитии с самоваром и пройдут квест с хитрыми загадками про сезоны — чтобы выиграть сладкий приз за верные ответы.
По предварительному прогнозу, в субботу в Шахматово тепло — до +25, переменная облачность и временами дождь. Лучше взять зонтики и дождевики.
Шахматово — это часть Государственного мемориального музея-заповедника ученого Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока. Именно здесь Блок встретил свою будущую жену, дочь Менделеева — Любовь Дмитриевну.
Вход на мероприятия музея платный. Для посещения праздников на открытом воздухе гости обычно приобретают входной билет на территорию музея и билет на фестиваль. Цена составляет 850 рублей для взрослых и 810 рублей для детей и пенсионеров. Для доступа на выставки нужны отдельные билеты. Информация может меняться.
Как уточнили организаторы, фестиваль считается семейным — занятие найдется даже маленьким детям, но основная программа все же разработана для гостей школьного возраста и взрослых.
Телефон для записи и справок: 8-965-252-83-94 (с 9:30 до 18:00). Общий телефон музея для справок: 8-985-890-88-03 (с 9:30 до 18:00).
- Адрес: деревня Гудино
- Сайт музея: шахматово.рф
Проезд общественным транспортом: на электричке до станции Подсолнечная (Солнечногорск), далее от автостанции автобусом № 24 до села Тараканово, где расположен один из музейных комплексов — усадьба капитана Тараканова. До усадьбы Шахматово — 3 км пешком по указателям.
Проезд личным транспортом: по Ленинградскому шоссе, в Солнечногорске (на шестом светофоре) — поворот направо. По Таракановскому шоссе 18 км до села Тараканово (Усадьба капитана Тараканова). Далее по указателям: усадьба Шахматово (деревня Гудино) — 3 км.
Так как усадьбы музея располагаются в сельской местности, организаторы рекомендуют предусматривать удобную обувь, зонт на случай дождя, питьевую воду и питание.