Фестиваль «Времена года» в Шахматово — в субботу в усадьбе Блока пройдет праздник с рукоделием, народными забавами и самоваром 16.06.2026 ZELENOGRAD.RU

20 июня Музей-заповедник Менделеева и Блока предлагает совершить путешествие по всем сезонам за один день. Для гостей подготовили программу с мастер-классами, загадками и играми, посвященными осени, зиме, весне и лету, а также чаепитие с самоваром.

Программа стартует в 12:00 и подходит как взрослым, так и детям. Вход платный.

Дорога от Зеленограда до усадьбы на автомобиле занимает примерно час. Общественным транспортом тоже можно добраться — но потребуется два часа или больше.

На территории усадьбы развернутся четыре фестивальные станции. Каждая из них будет передавать настроение, колорит и особенности своего сезона: от весенней капели до зимних забав.

Посетители примут участие в конкурсах, играх и сделают памятные сувениры, выбрав любимые времена года — например, смастерят брелоки или забавное «солнышко на палочке». Затем отдохнут на чаепитии с самоваром и пройдут квест с хитрыми загадками про сезоны — чтобы выиграть сладкий приз за верные ответы.

По предварительному прогнозу, в субботу в Шахматово тепло — до +25, переменная облачность и временами дождь. Лучше взять зонтики и дождевики.

Шахматово — это часть Государственного мемориального музея-заповедника ученого Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока. Именно здесь Блок встретил свою будущую жену, дочь Менделеева — Любовь Дмитриевну.

Вход на мероприятия музея платный. Для посещения праздников на открытом воздухе гости обычно приобретают входной билет на территорию музея и билет на фестиваль. Цена составляет 850 рублей для взрослых и 810 рублей для детей и пенсионеров. Для доступа на выставки нужны отдельные билеты. Информация может меняться.

Как уточнили организаторы, фестиваль считается семейным — занятие найдется даже маленьким детям, но основная программа все же разработана для гостей школьного возраста и взрослых.

Телефон для записи и справок: 8-965-252-83-94 (с 9:30 до 18:00). Общий телефон музея для справок: 8-985-890-88-03 (с 9:30 до 18:00).

Как добраться

  • Проезд общественным транспортом: на электричке до станции Подсолнечная (Солнечногорск), далее от автостанции автобусом № 24 до села Тараканово, где расположен один из музейных комплексов — усадьба капитана Тараканова. До усадьбы Шахматово — 3 км пешком по указателям.

  • Проезд личным транспортом: по Ленинградскому шоссе, в Солнечногорске (на шестом светофоре) — поворот направо. По Таракановскому шоссе 18 км до села Тараканово (Усадьба капитана Тараканова). Далее по указателям: усадьба Шахматово (деревня Гудино) — 3 км.

Так как усадьбы музея располагаются в сельской местности, организаторы рекомендуют предусматривать удобную обувь, зонт на случай дождя, питьевую воду и питание.

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Метки:
дети, мероприятие, взрослые, шахматово
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