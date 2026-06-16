Пятая детская барахолка «Гаражка» на территории ресторана Nikol’sky прошла активно и весело, собрав более 500 гостей.
РРедакция «Зеленоград.ру» провела собственную акцию во время мероприятия — дарила уникальные стикерпаки за фото, а также разыграла фирменный зеленоградский мерч и сертификаты от партнеров: спа-отеля Benedict Hotel&SPA, городского курорта Termoland и кафе аутентичной японской кухни «Инари Ками».
Призы предоставили зеленоградские компании, которые поддерживают традицию семейных мероприятий, развития городского досуга и интересных инициатив в Зеленограде.
Победителей определили случайным образом среди участников акции «стикерпак за фото».
— Анастасия Б., полуторачасовой сеанс спа-массажа лица и тела от Benedict Hotel&SPA
— Александра К., безлимитное однодневное посещение популярного городского курорта Termoland на двоих
— Анастасия Б., депозит 6000 рублей в кафе аутентичной японской кухни «Инари Ками«
Кроме того, редакция «Зеленоград.ру» дополнительно разыграла фирменный мерч: городские шоперы, носки и открытки. С кем-то из победителей уже связались, с кем-то свяжутся в ближайшее время.
Кроме того, редакция «Зеленоград.ру» дополнительно разыграла фирменный мерч: городские шоперы, носки и открытки. С кем-то из победителей уже связались, с кем-то свяжутся в ближайшее время.
Команда «Гаражки» готовит итоговый пост со всеми радостями и достижениями юбилейного мероприятия — и уже опубликовала видеовизитку и фотографии состоявшегося праздника. Посмотреть можно здесь: https://vk.com/clip-182611061_456239300.
«Зеленоград.ру» — информационный партнер «Гаражки».
Фотографии победителей опубликованы с их разрешения.