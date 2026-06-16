Пятая детская барахолка «Гаражка» на территории ресторана Nikol’sky прошла активно и весело, собрав более 500 гостей.

РРедакция «Зеленоград.ру» провела собственную акцию во время мероприятия — дарила уникальные стикерпаки за фото, а также разыграла фирменный зеленоградский мерч и сертификаты от партнеров: спа-отеля Benedict Hotel&SPA, городского курорта Termoland и кафе аутентичной японской кухни «Инари Ками».

Призы предоставили зеленоградские компании, которые поддерживают традицию семейных мероприятий, развития городского досуга и интересных инициатив в Зеленограде.

Победителей определили случайным образом среди участников акции «стикерпак за фото».