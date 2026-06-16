В среду в 11:00 для детей школьного возраста проведут интерактив по правилам дорожного движения — с танцевальной разминкой и квестом. В пятницу в 16:00 начнут отмечать День молодежи — гостей ждут концерт, выставка робототехники и мастер-класс. Вход свободный.
Квест-игра по правилам дорожного движения и безопасного поведения в различных ситуациях. В игровой форме ребята смогут проверить свои знания, научиться принимать правильные решения и узнать много полезного. Также проведут танцевальную разминку для бодрости и хорошего настроения.
- Около стелы на Михайловском пруду (недалеко от ТЦ «Грин»)
В программе:
— праздничный концерт с интерактивами
— демонстрация робототехники и необычных механизмов
— мастер-класс по леттерингу: участники освоят искусство красивого рисования букв ручкой и маркером и создадут собственную открытку или цитату
- Бульварная зона в 15-м микрорайоне у Михайловского пруда
Мероприятия организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.
Изменения в программе публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день мероприятия.