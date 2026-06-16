19 июня (пятница) в 16:00 — День молодежи

В программе:

— праздничный концерт с интерактивами

— демонстрация робототехники и необычных механизмов

— мастер-класс по леттерингу: участники освоят искусство красивого рисования букв ручкой и маркером и создадут собственную открытку или цитату

Бульварная зона в 15-м микрорайоне у Михайловского пруда

Мероприятия организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.



Изменения в программе публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день мероприятия.