У зеленоградцев есть возможность совместить прогулку с кинопросмотром и комфортно вернуться домой общественным транспортом.
Парк расположен возле метро, на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала. Здесь можно посмотреть мультфильмы и фильмы практически под открытым небом — при этом с защитой от дождя и ветра.
Для посещения кинотеатра нужно просто зарегистрироваться. Программа новой недели публикуется в понедельник — места разбирают достаточно быстро, но сейчас есть билеты на дневные и вечерние показы с четверга по воскресенье.
После благоустройства территория стала полноценным городским пространством для прогулок, отдыха у воды, занятий спортом и семейного досуга. Здесь есть набережная, прогулочные аллеи, кафе, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а от метро «Речной вокзал» до парка можно дойти пешком примерно за десять минут.
В кинотеатре парка покажут отечественные и зарубежные картины в тематической подборке от платформы «Кинопоиск». Зрителей ждут уютные сказки, захватывающие космические приключения, классика кинематографа и многое другое.
В четверг и пятницу сеансы обычно начинаются в 18:00 и 21:00, в субботу и воскресенье — в 15:00, 18:00 и 21:00. Зал рассчитан на 120 зрителей.
Выбрать показ, день, время, и оформить бесплатный билет: https://www.kinopoisk.ru/special/kinoport/
18 июня, четверг
18:00 — аниме «Унесенные призраками» (12+): шедевр Хаяо Миядзаки и фаворит анимационных рейтингов мира
21:00 — драма «Красная пустыня» (18+): надломленная женщина ищет утешения в тревожном и хрупком мире — этот фильм Микеланджело Антониони называют «загадочным шедевром»
19 июня, пятница
18:00 — комедия с Александром Петровым «Василий» (18+): учитель ОБЖ и его непутевый брат-близнец спасаются от бандитов в Мексике
21:00 — драма «Земляничная поляна» (18+): пожилой профессор путешествует по своим воспоминаниям — это один из любимейших фильмов Тарковского, снятый в 1957 году, режиссер — Ингмар Бергман
20 июня, суббота
18:00 — приключенческий боевик «Гром. Трудное детство» (18+): из обычного школьника — в неутомимого борца с преступностью — это зрелищная предыстория Игоря Грома
21:00 — приключенческий боевик «Майор Гром. Игра» (16+): у бесстрашного защитника Петербурга появляется новый враг — это продолжение экшен-хита
21 июня, воскресенье
15:00 — семейный фильм «Школа мистера Пингвина» (16+): циничный англичанин заводит необычную дружбу со спасенной им птицей — это душевная трагикомедия по реальной истории
18:00 — легендарный комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» (12+): в обычном городке на Диком Западе появляется кинотеатр — в фильме 1987-го года снялись знаменитые отечественные актеры
21:00 — спортивная драма «Марти Великолепный» (18+): на что продавец обуви готов пойти ради мечты? Эту роль Тимоти Шаламе в фильме 2025-го года критики называют грандиозной.
Парк расположен рядом с историческим зданием вокзала — одним из узнаваемых памятников советской архитектуры 1930-х годов.
Одна из особенностей парка — сочетание исторической среды и современной инфраструктуры. Вокруг вокзала сохранены декоративные элементы ансамбля, а на набережной размещены миниатюрные копии шлюзов канала имени Москвы.
Летний кинотеатр «Кинопорт» расположен прямо в парке Северного речного вокзала (точка на «Яндекс.Картах»).