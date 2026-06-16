У зеленоградцев есть возможность совместить прогулку с кинопросмотром и комфортно вернуться домой общественным транспортом.

Парк расположен возле метро, на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала. Здесь можно посмотреть мультфильмы и фильмы практически под открытым небом — при этом с защитой от дождя и ветра.

Для посещения кинотеатра нужно просто зарегистрироваться. Программа новой недели публикуется в понедельник — места разбирают достаточно быстро, но сейчас есть билеты на дневные и вечерние показы с четверга по воскресенье.

После благоустройства территория стала полноценным городским пространством для прогулок, отдыха у воды, занятий спортом и семейного досуга. Здесь есть набережная, прогулочные аллеи, кафе, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а от метро «Речной вокзал» до парка можно дойти пешком примерно за десять минут.