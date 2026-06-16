На Родниковой улице и в Тверецком проезде в Голубом появились таблички платной парковки с тарифами и инструкцией по оплате. Это значит, что платная стоянка фактически начала работать.

На Родниковой улице парковка обозначена номером 47210. Это жилая зона: для легковых машин указана цена 35 рублей в час, для мототранспорта — 20 рублей, для грузового транспорта — 70 рублей.

В Тверецком проезде парковка обозначена номером 47209. Там тариф выше: 65 рублей в час для легковых машин, 35 рублей для мототранспорта и 130 рублей для грузового транспорта. Это соответствует административной зоне.

Парковка работает с понедельника по субботу круглосуточно. По воскресеньям и праздникам стоянка бесплатная.

Оплатить парковку нужно в течение первых 10 минут. После окончания оплаченного времени машину нужно убрать тоже в течение 10 минут. Штраф за неоплату — 2500 рублей.

В приложении «Парковки России» новых парковков в Голубом пока нет.

Оплата возможна по СМС на номер 7757. Для начала парковки нужно отправить сообщение в формате: 50*номер парковки*номер машины*количество часов. Также на табличках есть QR-коды для оплаты.

Для жителей домов в жилых зонах предусмотрены резидентные разрешения: с ними парковка бесплатна с 20:00 до 8:00, а в остальное время владельцы легковых машин смогут пользоваться парковкой за 1500 рублей в год.

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