Детей научат правилам безопасности на дорогах и действиям по оказанию первой помощи — 20 июня в 10-м микрорайоне 15.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу в 11:00 участников 6-12 лет приглашают на интерактивную встречу для формирования навыков безопасного поведения на летних дорогах. Знаниями, историями и навыками поделятся сотрудники ГИБДД и действующие врачи.

Тренинг пройдет в Озеропарке у Школьного озера.

Участие бесплатное, регистрация нужна.

Подробности

«Зеленоград.ру» связался с организаторами, чтобы выяснить интересные и важные моменты.

  • Пока билетов много — со спикерами специально договорились о возможности проведения важного мероприятия для большого числа детей, но лучше записаться (ссылка ниже).
  • Детей разделят на группы и построят несколько маршрутов тренинга, чтобы все смогли освоить информацию и навыки.
  • «Родителям тоже будем рады, они могут смотреть и слушать!» — дополняет команда проекта. — «Но дипломы и маленькие сувениры после прохождения тренинга ждут только детей :)».

Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/680618257/

Маршрут включает несколько локаций:

— С сотрудниками ГИБДД на практике дети смоделируют опасные дорожные ситуации в роли пешеходов и в роли водителей. Узнают, чем опасны капюшоны и наушники, вспомнят правила управления самокатом и велосипедом — а также примут участие в викторине.

— Инспекторы ГИБДД продемонстрируют специализированную технику, которая помогает следить за безопасностью на дорогах: такую, как мотоцикл или патрульная машина (что точно покажут — пока держат в секрете, чтобы получился сюрприз). А еще дети смогут сделать фотографии с необычной техникой — что непросто организовать в иной ситуации.

— Заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии Детского центра городской больницы имени Кончаловского расскажет о практике сердечно-легочной реанимации

— Врач травматолог-ортопед больницы научит оказывать первичную медицинскую помощь при травмах

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Полезная библиотека» Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда.

Мероприятие пройдет 20 июня (в субботу) в 11:00 в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность — 1,5 часа.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

Кстати, в этот день пройдут и другие интересные мероприятия в Озеропарке — чтение книг, мастер-классы, квесты и интерактивы, рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62543/

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