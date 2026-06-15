Подробности

«Зеленоград.ру» связался с организаторами, чтобы выяснить интересные и важные моменты.

Пока билетов много — со спикерами специально договорились о возможности проведения важного мероприятия для большого числа детей, но лучше записаться (ссылка ниже).

Детей разделят на группы и построят несколько маршрутов тренинга, чтобы все смогли освоить информацию и навыки.

«Родителям тоже будем рады, они могут смотреть и слушать!» — дополняет команда проекта. — «Но дипломы и маленькие сувениры после прохождения тренинга ждут только детей :)».

Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/680618257/

Маршрут включает несколько локаций:

— С сотрудниками ГИБДД на практике дети смоделируют опасные дорожные ситуации в роли пешеходов и в роли водителей. Узнают, чем опасны капюшоны и наушники, вспомнят правила управления самокатом и велосипедом — а также примут участие в викторине.

— Инспекторы ГИБДД продемонстрируют специализированную технику, которая помогает следить за безопасностью на дорогах: такую, как мотоцикл или патрульная машина (что точно покажут — пока держат в секрете, чтобы получился сюрприз). А еще дети смогут сделать фотографии с необычной техникой — что непросто организовать в иной ситуации.

— Заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии Детского центра городской больницы имени Кончаловского расскажет о практике сердечно-легочной реанимации

— Врач травматолог-ортопед больницы научит оказывать первичную медицинскую помощь при травмах

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Полезная библиотека» Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда.

Мероприятие пройдет 20 июня (в субботу) в 11:00 в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность — 1,5 часа.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

Кстати, в этот день пройдут и другие интересные мероприятия в Озеропарке — чтение книг, мастер-классы, квесты и интерактивы, рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62543/