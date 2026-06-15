По первым сообщениям, как минимум шесть выпускников набрали по 100 баллов — по литературе и химии.

В школе 1151 максимальный результат по литературе получила Кристина из 11 «Б» класса. К экзамену её готовили учителя русского языка Татьяна Ахматова и Ольга Карпова, которая вела практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Ещё два стобалльных результата в этой школе — по химии. У Анны и Данилы из 11 «А» класса. Ещё одна выпускница этого класса, Диана, получила 95 баллов. Учитель химии — Ольга Боброва.

В школе 1353 сразу три стобалльника по литературе — Вероника, Алёна и Максим из 11 «Д», медиакласса. Высокие результаты показали и другие выпускники: Аида из 11 «Д» набрала 94 балла.

В школе поблагодарили педагогов Татьяну Морозову, Анастасию Макунову и Наталью Полякову за подготовку выпускников.

Экзамены продолжаются. Сегодня, 15 июня, проводится ЕГЭ по биологии, географии, а также по иностранным языкам (письменная часть).

Если ваши дети получили высокие результаты по ЕГЭ в этом году, напишите об этом в редакцию «Зеленоград.ру».