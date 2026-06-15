В Мособлдуму внесён законопроект, который существенно расширит список случаев, когда деревья в Московской области можно вырубать без разрешения. Если закон примут, при строительстве дороги или школы по госпрограмме деревья могут вырубить без обязательной компенсационной посадки новых деревьев.

Как работает закон сейчас

Действующий областной закон об охране зелёных насаждений устроен по ограничительному принципу: есть закрытый перечень оснований для вырубки, всё остальное требует разрешения органа местного самоуправления. Хочешь срубить дерево под строительство — получи разрешение, а взамен посади новые деревья.

Законопроект меняет эту логику и вводит полтора десятка оснований, при которых разрешение не потребуется вовсе. Также существенно расширяется число случаев, когда можно не делать компенсационные посадки вместо вырубленных деревьев.

Зачем предложен законопроект

Пояснительная записка есть, но даёт лишь общее обоснование — правовая определённость и сокращение административных барьеров. Конкретные причины в ней не названы. Но снегопады в мае 2025 и апреле 2026 года, оставившие без света сотню населённых пунктов Подмосковья, наглядно показывают проблему: энергетики не должны ждать согласований, чтобы устранить аварию.

Однако список исключений в законопроекте гораздо шире аварийных ситуаций.

Что меняется

При аварийно-восстановительных работах, обслуживании ЛЭП и газопроводов, работах на дорогах и железных дорогах, строительстве социальной инфраструктуры по государственным программам разрешение на вырубку больше не потребуется.

Однако разрешение на вырубку отменяется и для инженерных изысканий под капитальные объекты, расчистки участка перед возведением здания и любых работ, финансируемых из бюджета.

Последний пункт самый широкий: работы, финансируемые из бюджета, охватывают значительную часть городского строительства — школы, больницы, дороги и другие муниципальные объекты. Однако здесь хотя бы могут сохраниться компенсационные посадки.

Будут ли вырубать бесконтрольно

С одной стороны, логика в изменениях есть: законопроект во многом направлен на упрощение работ на объектах инфраструктуры и ликвидацию аварий.

С другой — за счёт упрощения процедур область может получить серьёзное ослабление механизмов защиты зелёных территорий. Меньше административных барьеров означает меньше гарантий того, что вместо уничтоженных деревьев появятся новые.

Для жителей, которые следят за стройками рядом с домом, законопроект не означает, что застройщики смогут вырубать деревья без всяких согласований. Право на строительство по-прежнему нужно оформить. Но после этого отдельное согласование на расчистку участка уже не потребуется.

Сложнее там, где строит государство. При расширении дороги, прокладке новой линии электропередачи или строительстве школы по госпрограмме вырубка может проводиться без обязательного компенсационного озеленения.

Отдельный вопрос — прозрачность. Разрешение на вырубку было хоть каким-то следом в документах: поводом для жалобы, точкой входа для жителей и активистов. Без него отследить, законна ли вырубка, станет значительно сложнее.

Законопроект не принят

Главный вопрос теперь — останется ли у жителей понятный способ заранее узнавать о вырубке и требовать компенсационных посадок.

Новый закон пока только внесён на рассмотрение. Следить за его судьбой можно на сайте Мособлдумы.