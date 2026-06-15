В шатре зеленоградских библиотек можно интересно провести время с детьми даже во время дождя. При этом по предварительному прогнозу — в субботу и воскресенье нас ждет хорошая погода: температура до +23 и переменная облачность.
Программа на выходные
20 июня (суббота)
10:00 — 11:00 Чтение книги Ханлон Эбби «Дори витает в облаках». Это веселая история о младшей школьнице с безудержной фантазией, которая справляется со скукой и любыми повседневными проблемами (например, выпавшим молочным зубом или нежеланием идти в школу) при помощи своих сказочных друзей и невероятных выдумок. 3+
11:00 — 12:00 Мастер-класс по бумагопластике «Облачное чудо» 3+
12:00 — 13:30 Веселый квест «Коварная Дюдюка» 4+
13:30 — 15:00 Атмосферная викторина «Природные головоломки» 6+
15:00 — 16:00 Пластилиновая мастерская «Мультгерои» 4+
16:00 — 17:00 Игротека настольных игр 6+
21 июня (воскресенье)
10:00 — 12:00 Программа «В гостях у сказки»: расскажут о писателях-сказочниках и почитают сказки (4-12 лет)
12:00 — 14:00 Чтение сказок Пушкина, литературная викторина, загадки по сказкам. Вместе сочинят сказку и создадут «книгу» (4-12 лет)
14:00 — 16:00 «Сказка ложь, да в ней намек» — конкурсы и викторины на сказочную тематику, инсценировка любимых сказок, рисование «Карты сказочной страны» 6+
16:00 — 17:00 «Малахитовая шкатулка» — читают сказки Бажова. Проводят викторину и загадывают загадки-головоломки. Тематика мастер-класса — «Браслет из самоцветов» 6+
Озеропарк расположен у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Вход на мероприятия свободный. Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.