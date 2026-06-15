После аварий с самокатами, в которых за первую неделю июня пострадали три человека, в Зеленограде произошли ещё два похожих ДТП. На этот раз пострадали пешеходы, а оба самокатчика уехали с места происшествия.

Первый наезд произошёл 6 июня около 9 утра у корпуса 2044. Неизвестный на самокате сбил 25-летнего мужчину и уехал. Пострадавший сам обратился в зеленоградскую больницу.

Второй случай произошёл 12 июня в 21 час у корпуса 812. Неизвестный водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) сбил 37-летнюю женщину и тоже скрылся. Женщину в больницу увезла скорая.

Что делает полиция для розыска водителей самокатов, неизвестно. За оставление места ДТП предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

Новые ДТП произошли на тротуарах. По правилам водители СИМ должны двигаться со скоростью не больше 25 км/ч. При совместном движении с пешеходами водитель самоката должен спешиться или снизить скорость до пешеходной, но практика показывает, что это правило систематически нарушается.

Во многом это вопрос культуры движения и городской среды. В Зеленограде нет инфраструктуры для СИМ: несколько велодорожек просто хаотично нарисованы на тротуарах и не складываются в понятную инфраструктуру, которой можно пользоваться. Пока такой инфраструктуры не будет, самокатчики будут оказываться в одном пространстве с пешеходами и машинами. Значит, ДТП с пострадавшими будут повторяться.

Если самокатчик сбил человека и уехал, всё равно нужно вызвать скорую и полицию, записать место и время, приметы человека и самоката, направление движения и контакты свидетелей. Если самокат похож на прокатный (жёлтый или фиолетовый, с номерами), стоит сообщить оператору: по запросу полиции сервис может проверить поездку.