Жара сменилась дождями в минувшую субботу. Тогда в Зеленограде выпало почти половина месячной нормы осадков. Местами сотрудникам «Мосводостока» пришлось использовать технику для откачки воды.

Водителям в дождь стоит снижать скорость, держать дистанцию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. О скоплениях воды можно сообщать в диспетчерскую «Мосводостока» по круглосуточному телефону 8-495-657-87-03.