Дождь в нашем городе ожидается после 15 часов, к вечеру возможна гроза. Непогода может сохраниться до вечера среды, 17 июня; при грозе ветер может усиливаться до 15 м/с.
Жара сменилась дождями в минувшую субботу. Тогда в Зеленограде выпало почти половина месячной нормы осадков. Местами сотрудникам «Мосводостока» пришлось использовать технику для откачки воды.
Водителям в дождь стоит снижать скорость, держать дистанцию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. О скоплениях воды можно сообщать в диспетчерскую «Мосводостока» по круглосуточному телефону 8-495-657-87-03.
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