Кафе открылось в павильоне «Московские ярмарки» между корпусами 317А и 313Б. Там продают готовые блюда, завтраки, салаты, кофе, чай, десерты и мороженое. Для студентов МИЭТа обещают постоянную скидку 50% на напитки.
Кафе пока работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Столики поставили внутри павильона и на веранде. При необходимости на веранде добавят места.
Готовые блюда будут привозить раз в несколько дней из «Кулинарной коллекции». В меню уже есть спагетти с куриным филе и овощами, курица по-французски, жареная рыба с картофельным пюре, сырники, запеканка и другие блюда. Цены начинаются от 195 рублей по карте лояльности и от 230 рублей без карты. Подробное меню и цены — на фото, блюда будут меняться.
Из напитков есть чай за 50 рублей, эспрессо от 120 рублей и капучино за 160 рублей.
Десерты можно купить в соседнем павильоне. Туда же привезли мороженое по 150 и 180 рублей. Среди вкусов есть необычные — например, сырное мороженое «Филадельфия».
Карта лояльности «Добрые соседи» рассчитана на постоянных посетителей ярмарки. Участникам сообщества обещают более низкие цены на продукцию ярмарки. Как получить карту, можно уточнить на месте.
С 20 июня в кафе планируют проводить тематические вечера: авторские песни, поэтические встречи и другие мероприятия.
Ассортимент самой ярмарки тоже собираются расширять. На днях должны привезти колбасы, на следующей неделе — рыбу, примерно через неделю ждут молочную продукцию и мясо. Павильоны с овощами, фруктами, ягодами, бакалеей и десертами продолжают работать.
Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00. Понедельник — санитарный день.