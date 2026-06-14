Кафе пока работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Столики поставили внутри павильона и на веранде. При необходимости на веранде добавят места.

Готовые блюда будут привозить раз в несколько дней из «Кулинарной коллекции». В меню уже есть спагетти с куриным филе и овощами, курица по-французски, жареная рыба с картофельным пюре, сырники, запеканка и другие блюда. Цены начинаются от 195 рублей по карте лояльности и от 230 рублей без карты. Подробное меню и цены — на фото, блюда будут меняться.