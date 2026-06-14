В России отдельной статьи «за парковку на два места» нет. Но если машина стоит не по правилам остановки и стоянки, это могу квалифицировать как нарушение правил остановки и стоянки (например, по статье 12.19 КоАП) — в Москве это может обернуться штрафом 2500 рублей.

На практике во дворах сложность обычно в доказывании. Можно вызвать полицию или собрать доказательства для жалобы через сайт. Сильная жалоба — это серия фото: общий вид двора, номер автомобиля, разметка, привязка к адресу, дата и время. Если есть знак парковки, знак способа постановки — это тоже нужно фиксировать.

Жаловаться можно через официальные каналы: на сайт Госавтоинспекция.рф — раздел «Сервисы» ? «Приём обращений», в МАДИ — по телефону 8-495-540-76-56.

Самостоятельно подпирать машину, спускать колёса, пачкать кузов или оставлять «воспитательные» царапины — плохая идея. Даже если водитель припарковался по-хамски, чужая машина остаётся чужим имуществом. После таких действий нарушитель парковки легко превращается в потерпевшего, а соседи — в хулиганов.

В мировой практике подход обычно такой же: не мстить, а штрафовать по правилам. Например, в Британии есть отдельная формулировка для машины, которая стоит не полностью внутри размеченного парковочного места. В Нью-Йорке предусмотрен штраф за стоянку за пределами разметки парковочного места. В правилах парковок Лос Анджелесе прямо указано: машина должна стоять между линиями и не занимать больше одного размеченного места.

Но в России сама идея «одно место — одна машина» пока не оформлено отдельным правилом. Поэтому чем точнее зафиксировано нарушение, тем больше шансов, что жалобу не спишут как бытовой конфликт.